kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.07.2020

BTC/USD

9581.49

ETH/USD

274.03

LTC/USD

44.93

НБУ 24.07.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

32.47

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт бокс Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг
commentss НОВОСТИ Все новости

Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг

Майк Тайсон сообщил, что встретится на ринге с другим не менее легендарным боксером

сегодня, 00:31
Автор:

Татьяна Веремеева
Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг

Легенда бокса, 54-летний Майк Тайсон объявил, что он вернется на ринг для показательного боя против другого великого боксера всех времен Роя Джонса-младшего. Об этом пишет CNN.

Боксеры собираются сразиться в выставочном матче из восьми раундов 12 сентября в Спортивном парке Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе считается одним из самых сильных боксеров всех времен, его часто называют "самым плохим человеком на планете". Тайсон закончил свой первый год в качестве профессионального боксера с рекордом 15-0, причем все победы приходились на нокаут. "Железному Майку" было 20 лет и четыре месяца, когда он стал самым молодым чемпионом в супертяжелом весе в истории бокса.

Он имеет рекорд карьеры 50-6, причем 44 из 50 побед были нокаутами. Последний раз он дрался в 2005 году, когда проиграл Кевину Макбрайду.

Тайсон говорил о возвращении на ринг в начале мая, когда он опубликовал видео своей тренировки. Он выглядел таким же быстрым и свирепым, как и в расцвете сил.

Он будет выступать против Джонса-младшего – бывшего чемпиона мира в четырех дивизионах, имеющего рекорд 66-9. 51-летний спортсмен выиграл свой последний бой против Скотта Сигмона в 2018 году.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу "Миротворца" после скандальных высказываний в российском фильме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!