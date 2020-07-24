Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг

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Татьяна Веремеева
Легенда бокса, 54-летний Майк Тайсон объявил, что он
вернется на ринг для показательного боя против другого великого боксера всех
времен Роя Джонса-младшего. Об этом пишет CNN.
Боксеры собираются сразиться в выставочном матче из
восьми раундов 12 сентября в Спортивном парке Dignity Health Sports Park в
Карсоне, штат Калифорния.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе считается одним
из самых сильных боксеров всех времен, его часто называют "самым плохим
человеком на планете". Тайсон закончил свой первый год в качестве
профессионального боксера с рекордом 15-0, причем все победы приходились на
нокаут. "Железному Майку" было 20 лет и четыре месяца, когда он стал самым молодым
чемпионом в супертяжелом весе в истории бокса.
Он имеет рекорд карьеры 50-6, причем 44 из 50 побед были
нокаутами. Последний раз он дрался в 2005 году, когда проиграл Кевину
Макбрайду.
Тайсон говорил о возвращении на ринг в начале мая, когда
он опубликовал видео своей тренировки. Он выглядел таким же быстрым и свирепым,
как и в расцвете сил.
Он будет выступать против Джонса-младшего – бывшего
чемпиона мира в четырех дивизионах, имеющего рекорд 66-9. 51-летний спортсмен
выиграл свой последний бой против Скотта Сигмона в 2018 году.
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