Названа новая дата поединка Усик – Фьюри: сколько еще ждать

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Куров Артем
По информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников
Несмотря на то, что Фьюри заявил, что готов сразиться с Усиком в декабре, его промоутер Уоррен дал понять, что бой будет отложен.
Фьюри, недавно вышедший в ринг с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победа далась британцу очень тяжело – бой завершился раздельным решением судей. Цыганский король, с рекордом 34 победы (24 нокаутом), 0 поражений и 1 ничья даже побывал в нокдауне в третьем раунде, что стало седьмым таким случаем в его профессиональной карьере.
Читайте также, что в Саудовской Аравии состоялось сражение между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".
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