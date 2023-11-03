Названа новая дата поединка Усик – Фьюри: сколько еще ждать

По информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.



Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

Дело не только в синяках, но и в том, что он был в 12-недельном лагере, и у него родился ребенок. Это было тяжелое сражение, поэтому ему нужно вернуться домой и взять пару недель отпуска. А потом у вас есть всего шесть недель на тренировку. Если бы бой против Нганна завершился раньше, 23 декабря было бы очень хорошей датой. Но когда Тайсон сказал, что все еще готов сразиться с Усиком, я сказал: Нет, – говорит Уоррен

Несмотря на то, что Фьюри заявил, что готов сразиться с Усиком в декабре, его промоутер Уоррен дал понять, что бой будет отложен.



Бой состоится до 2 марта, и он будет за безоговорочный титул и все четыре пояса. IBF уже дала согласие на это и все готово. Бой продолжается. Все согласились, и об этом будет объявлено довольно скоро, – сказал промоутер.

Фьюри, недавно вышедший в ринг с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победа далась британцу очень тяжело – бой завершился раздельным решением судей. Цыганский король, с рекордом 34 победы (24 нокаутом), 0 поражений и 1 ничья даже побывал в нокдауне в третьем раунде, что стало седьмым таким случаем в его профессиональной карьере.



Читайте также, что в Саудовской Аравии состоялось сражение между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".

