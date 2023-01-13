На Усика обрушили шквал критики из-за преданности УПЦ и Онуфрию

Как передает портал "Комментарии", новые откровенные заявления Объединенного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика вызвали у украинцев волну возмущения. Во время прямого эфира на своей странице в Instagram спортсмен заявил о верности Украинской православной церкви МП и митрополиту Онуфрию. При этом боксер назвал Россию врагом, за что его обвинили в желании одновременно занимать две позиции, чтобы оставаться для всех хорошим и не делать резких шагов.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Усик, прекрасно понимая, что Украина уже имеет свою независимую Православную церковь Украины продолжил утверждать, что на самом деле истинная церковь та, которая была создана князем Владимиром в 988 году и это, конечно же, УПЦ МП.

"Просто когда-то, очень много лет назад, нашу церковь поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь в наглую и решила, что они всех спасут, а мы все – это дьявол или еще кто-то", – заявил Усик.

Украинский чемпион отметил, что его часто просят озвучит прямо позицию – изменилось ли его отношение сейчас к УПЦ и лично ее предстоятелю Онуфрию.

"Многие просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию", – подчеркнул боксер.

Вот только пользователи соцсети не оценили такого признания Александра Усика, откровенно высказав пренебрежение такой позицией именитого боксера.

Среди самых популярных комментариев на заявление Усика: "Нельзя сразу сидеть на двух стульях", "Я не доверяю и Усику, и Ломаченко, это украинцы с российскими кровавыми масками, им нет доверия!", "Сидеть на двух стульях очень опасно".

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