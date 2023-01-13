На Усика обрушили шквал критики из-за преданности УПЦ и Онуфрию

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", новые откровенные заявления Объединенного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика вызвали у украинцев волну возмущения. Во время прямого эфира на своей странице в Instagram спортсмен заявил о верности Украинской православной церкви МП и митрополиту Онуфрию. При этом боксер назвал Россию врагом, за что его обвинили в желании одновременно занимать две позиции, чтобы оставаться для всех хорошим и не делать резких шагов.
Александр Усик. Фото: из открытых источников
Усик, прекрасно понимая, что Украина уже имеет свою независимую Православную церковь Украины продолжил утверждать, что на самом деле истинная церковь та, которая была создана князем Владимиром в 988 году и это, конечно же, УПЦ МП.
Украинский чемпион отметил, что его часто просят озвучит прямо позицию – изменилось ли его отношение сейчас к УПЦ и лично ее предстоятелю Онуфрию.
Вот только пользователи соцсети не оценили такого признания Александра Усика, откровенно высказав пренебрежение такой позицией именитого боксера.
Среди самых популярных комментариев на заявление Усика: "Нельзя сразу сидеть на двух стульях", "Я не доверяю и Усику, и Ломаченко, это украинцы с российскими кровавыми масками, им нет доверия!", "Сидеть на двух стульях очень опасно".
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