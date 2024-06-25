Самый младший сын бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего Деандре покончил жизнь самоубийством. Об этом Рой Джонс-младший сообщил в своем Instagram, выражая глубокую скорбь и благодарность Богу за то, что он смог провести последнюю ночь сына вместе с семьей. Деандр был самым молодым из трех детей Джонса и его жены Нетлин.

Рой Джонс (фото из открытых источников)

Рой Джонс-младший призвал уважать конфиденциальность его семьи в это тяжелое время. Он также отметил, что ничто не стоит того, чтобы лишать себя жизни, отмечая важность поддержки в сложные периоды.

Деандре был 32-летним мужчиной. Напомним, что сам Рой Джонс-младший свой последний бой на ринге провел в апреле 2023 года против Энтони Петтисса, где потерпел поражение по решению большинства судей.

В августе 2015 Рой Джонс-младший во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе попросил российское гражданство. Уже в октябре того же года он получил русский паспорт в отделении Федеральной миграционной службы в Москве. Джонс тогда заявил, что любит Россию и намерен жить в ней постоянно, представляя страну на ринге.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве покончил с собой изобретатель термоядерной бомбы . Один из изобретателей советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, которая была к тому времени первой, Григорий Клинишов ушел из жизни в своем доме в центре российской столицы.

Как утверждают в службе, 92-летнего Григория Клинишева обнаружили родственники. Наряду с умершим лежало прощальное послание, поэтому есть основание полагать, что русский ученый-физик покончил жизнь самоубийством.