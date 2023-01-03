Ломаченко внесли в список госпредателей Украины: какая причина

Чемпиона мира и олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов по боксу Василия Ломаченко внесли в список государственных изменников. Такой список ведет общественная организация "Движение ЧЕСТНО". Соответствующее сообщение появилось на сайте chesno.org .

Василий Ломаченко (фото из открытых источников)

По словам активистов, основанием для внесения спортсмена в такой реестр стали его посты в социальных сетях.

Речь идет о публикациях в его Инстаграмме, где опубликованы видео с проповедями митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата, распространяющего ключевые нарративы российской пропаганды о том, что обыски СБУ в помещениях московского патриархата являются войной против Бога.

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит ущерб нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", — заявила лидер "ЧЕСТНО" Вита Думанская на официальном сайте организации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ взялась за проверку храмов УПЦ МП в Хмельницкой области. Правоохранители проводят меры безопасности на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области. Как уверяют в СБУ, действуют исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относятся к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения. К проверкам привлечены специалисты Национальной полиции в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Принимая во внимание вооруженную агрессию Российской Федерации, одна из задач этих действий безопасности – исключить возможность использования религиозных общин как очага "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов.

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