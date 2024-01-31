Ломаченко подписал контракт на следующий бой: когда и с кем состоится поединок

Вчера состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Об этом сообщает Top Rank.



Ломаченко на ринге. Фото с открытых источников

Официально было объявлено, что Ломаченко и Камбосос сойдутся в ринге за вакантный титул IBF в легком весе. Дата и место проведения поединка также установлены: 12 мая, город Перт, Австралия.

Что касается прошлых боев боксеров, то Ломаченко весной 2023 года проиграл бой за абсолютного чемпиона Дэвину Хейни решением судей. Камбосос летом прошлого года победил Макси Хьюза раздельным решением.

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