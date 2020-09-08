Ломаченко подписал контракт на главный бой в карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко подписал контракт на титульный бой с Теофимо Лопесом. Об этом сообщает твиттер Top Rank Boxing.

Детали боя ожидаются завтра. Предположительная дата - 17 октября, однако официального подтверждения времени и места на данный момент нет. Среди возможных вариантов называют Лас-Вегас и Нью-Йорк.

Поединок Ломаченко - Лопес станет объединительным боем в легком весе. На кону - звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и четыре пояса всех ведущих боксерских организаций.

В своей карьере украинец провел на профессиональном ринге 15 поединков, в которых добыл 14 побед, 10 из которых - нокаутом. Лопес остается непобежденным, все 15 боев выиграл 23-летний американец (12 - нокаутом).

Ранее бой между Ломаченко и Лопесом был перенесен из-за эпидемии коронавируса в мире.

"Для начала Теофимо свергнет Василия Ломаченко. А потом мы перейдем в первый полусредний вес, где на тот момент бесспорным чемпионом будет Реджис Прогрейс, Джош Тейлор или Хосе Рамирес, и захватим там власть. Через три боя Теофимо Лопес будет чемпионом мира в двух весовых категориях", — приводит слова отца Лопеса ESPN.















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