19-летний украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу

Наш соотечественник Юрий Захареев завоевал золотую медаль во время чемпионского поединка с бокса-2021 в Белграде и получил звание чемпиона мира в весовой категории до 71 кг. Об этом пишет УНИАН.

Юрий Захареев – чемпион мира (фото ФБУ)

Его соперником и претендентом на чемпионское звание был россиянин Вадим Мусаев, представлявший Федерацию бокса России. Наш боксер одержал победу по единогласному решению судей поединка: 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

Боксер, который представлял нашу страну на таком почтенном турнире, еще раньше победил таких своих сильных соперников, как Махмуд Саид из Сомали Мохаммед Акбар с Великобритании й, Юбу Сиссоко с Испании. В полуфинальном поединке он одержал победу над представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.

Это — одно золото, которое завоевал для своей страны молодой боксер на чемпионате мира-2021. К сожалению, представители других весовых категорий не смогли пробиться дальше 1/8 финала.

Молодой чемпион мира по боксу родился в Одесской области. До этой весомой победы мирового уровня он семь раз добивался звания чемпиона нашей страны.

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