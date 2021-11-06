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19-летний украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу

Юрий Захареев принес Украине единственную медаль на ЧМ-2021

6 ноября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Наш соотечественник Юрий Захареев завоевал золотую медаль во время чемпионского поединка с бокса-2021 в Белграде и получил звание чемпиона мира в весовой категории до 71 кг. Об этом пишет УНИАН.

19-летний украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу

Юрий Захареев – чемпион мира (фото ФБУ)

Его соперником и претендентом на чемпионское звание был россиянин Вадим Мусаев, представлявший Федерацию бокса России. Наш боксер одержал победу по единогласному решению судей поединка: 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

Боксер, который представлял нашу страну на таком почтенном турнире, еще раньше победил таких своих сильных соперников, как Махмуд Саид из Сомали Мохаммед Акбар с Великобритании й, Юбу Сиссоко с Испании. В полуфинальном поединке он одержал победу над представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.

Это — одно золото, которое завоевал для своей страны молодой боксер на чемпионате мира-2021. К сожалению, представители других весовых категорий не смогли пробиться дальше 1/8 финала.

Молодой чемпион мира по боксу родился в Одесской области. До этой весомой победы мирового уровня он семь раз добивался  звания чемпиона нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, кто есть самым богатым спортсменом всех времен . Американский баскетболист, бывший игрок спортивной лиги НБА, Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов, составленный изданием Sportico. Портал оценил доходы Джордана в 2,62 миллиарда долларов. Второе место занял известный игрок в гольф Тайгер Вудс, заработавший 2,1 миллиарда. Тройку лидеров с доходом в 1,5 миллиарда долларов замкнул гольфист Арнольд Палмер. Отмечается, что оценки доходов Sportico базируются на информации от инсайдеров отрасли, исследованиях самого портала, а также на оценках таких СМИ, как Forbes и других.


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Источник: https://sport.unian.ua/boxing/19-richniy-ukrajinec-peremig-rosiyanina-i-stav-chempionom-svitu-z-boksu-novini-boksu-11601406.html?_gl=1*n3nof9*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNjIyNjgxNy4yMjcuMS4xNjM2MjI2ODM4LjM5*_ga_DENC12J6P3*MTYzNjIyN
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