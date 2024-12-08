15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем

Официальный проморолик к реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже успел привлечь внимание поклонников бокса по всему миру. Яркое видео поражает кинематографическим подходом и нестандартной концепцией, что делает его более похожим на трейлер к голливудскому фильму, чем на обычное спортивное промо. В видео Усик появляется в различных образах, которыми пугает Фьюри.

Александр Усик пугает Тайсона Фьюри

В ролике Александр Усик и Тайсон Фьюри начинают видеть образы друг друга в обычных жизненных ситуациях. Медики, полицейские, даже жены и родители все напоминают боксеров их соперников. Напряжение достигает кульминации, когда спортсмены обмениваются вызовами по телефону. Ниже можете увидеть образы Александра Усика из промо реванша с Тайсоном Фьюри.

Усик в виде медсестры

Усик в образе женщины с улицы

Усик поп-звезда

Усик в образе гориллы

Усик футболист

Усик полицейский

Усик в образе девочки

Усик в роли психолога

Усик ведущий

Усик герой фильма

Усик рыцарь

Усик в образе жены Тайсона Фьюри

Усик политик

Усик на животе Тайсона Фьюри

Усик на боксерских перчатках Тайсона Фьюри

Посмотреть промо видео реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри можно ниже:

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону будут стоять титулы WBA, WBC, WBO и IBO в тяжелом весе, которые принадлежат украинскому боксеру. Однако в этот раз звание абсолютного чемпиона мира не будет разыграно, поскольку Усик отказался от титула IBF, который получил Даниэль Дюбуа.

В первом поединке, состоявшемся в мае 2024 года, Александр Усик одержал победу раздельным решением судей. Бой стал историческим, ведь украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке. Во время девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун, что стало решающим моментом поединка. Ранее аналогичный статус имел Леннокс Льюис, ставший "абсолютом" в 1999 году, победив Эвандера Холифилда. Однако тогда бой был за четыре пояса, тогда как Усик вошел в историю как первый чемпион с пятью главными поясами в супертяжелом весе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даниэль Дюбуа вызвал Усика на реванш и пообещал прикончить с украинцем.

Также "Комментарии" писали, что Усик отреагировал на негативные прогнозы по бою против Фьюри.