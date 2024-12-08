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15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем

В эпическом промо к реваншу Усик-Фьюри украинский боксер в разных ролях пугает британца.

сегодня, 11:00
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Автор:
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Slava Kot

Официальный проморолик к реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже успел привлечь внимание поклонников бокса по всему миру. Яркое видео поражает кинематографическим подходом и нестандартной концепцией, что делает его более похожим на трейлер к голливудскому фильму, чем на обычное спортивное промо. В видео Усик появляется в различных образах, которыми пугает Фьюри.

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем

Александр Усик пугает Тайсона Фьюри

В ролике Александр Усик и Тайсон Фьюри начинают видеть образы друг друга в обычных жизненных ситуациях. Медики, полицейские, даже жены и родители все напоминают боксеров их соперников. Напряжение достигает кульминации, когда спортсмены обмениваются вызовами по телефону. Ниже можете увидеть образы Александра Усика из промо реванша с Тайсоном Фьюри.

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 2

Усик в виде медсестры

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 3

Усик в образе женщины с улицы

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 4

Усик поп-звезда

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 5

Усик в образе гориллы

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 6

Усик футболист

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 7

Усик полицейский

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 8

Усик в образе девочки

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 9

Усик в роли психолога

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 10

Усик ведущий

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 11

Усик герой фильма

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 12

Усик рыцарь

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 13

Усик в образе жены Тайсона Фьюри

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 14

Усик политик

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 15

Усик на животе Тайсона Фьюри

15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем - фото 16

Усик на боксерских перчатках Тайсона Фьюри

Посмотреть промо видео реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри можно ниже:

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону будут стоять титулы WBA, WBC, WBO и IBO в тяжелом весе, которые принадлежат украинскому боксеру. Однако в этот раз звание абсолютного чемпиона мира не будет разыграно, поскольку Усик отказался от титула IBF, который получил Даниэль Дюбуа.

В первом поединке, состоявшемся в мае 2024 года, Александр Усик одержал победу раздельным решением судей. Бой стал историческим, ведь украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке. Во время девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун, что стало решающим моментом поединка. Ранее аналогичный статус имел Леннокс Льюис, ставший "абсолютом" в 1999 году, победив Эвандера Холифилда. Однако тогда бой был за четыре пояса, тогда как Усик вошел в историю как первый чемпион с пятью главными поясами в супертяжелом весе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даниэль Дюбуа вызвал Усика на реванш и пообещал прикончить с украинцем.

Также "Комментарии" писали, что Усик отреагировал на негативные прогнозы по бою против Фьюри.



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