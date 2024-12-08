15 разных образов, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем

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Slava Kot
Официальный проморолик к реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже успел привлечь внимание поклонников бокса по всему миру. Яркое видео поражает кинематографическим подходом и нестандартной концепцией, что делает его более похожим на трейлер к голливудскому фильму, чем на обычное спортивное промо. В видео Усик появляется в различных образах, которыми пугает Фьюри.
Александр Усик пугает Тайсона Фьюри
В ролике Александр Усик и Тайсон Фьюри начинают видеть образы друг друга в обычных жизненных ситуациях. Медики, полицейские, даже жены и родители все напоминают боксеров их соперников. Напряжение достигает кульминации, когда спортсмены обмениваются вызовами по телефону. Ниже можете увидеть образы Александра Усика из промо реванша с Тайсоном Фьюри.
Усик в виде медсестры
Усик в образе женщины с улицы
Усик поп-звезда
Усик в образе гориллы
Усик футболист
Усик полицейский
Усик в образе девочки
Усик в роли психолога
Усик ведущий
Усик герой фильма
Усик рыцарь
Усик в образе жены Тайсона Фьюри
Усик политик
Усик на животе Тайсона Фьюри
Усик на боксерских перчатках Тайсона Фьюри
Посмотреть промо видео реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри можно ниже:
Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону будут стоять титулы WBA, WBC, WBO и IBO в тяжелом весе, которые принадлежат украинскому боксеру. Однако в этот раз звание абсолютного чемпиона мира не будет разыграно, поскольку Усик отказался от титула IBF, который получил Даниэль Дюбуа.
В первом поединке, состоявшемся в мае 2024 года, Александр Усик одержал победу раздельным решением судей. Бой стал историческим, ведь украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке. Во время девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун, что стало решающим моментом поединка. Ранее аналогичный статус имел Леннокс Льюис, ставший "абсолютом" в 1999 году, победив Эвандера Холифилда. Однако тогда бой был за четыре пояса, тогда как Усик вошел в историю как первый чемпион с пятью главными поясами в супертяжелом весе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даниэль Дюбуа вызвал Усика на реванш и пообещал прикончить с украинцем.
Также "Комментарии" писали, что Усик отреагировал на негативные прогнозы по бою против Фьюри.
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