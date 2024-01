Известна дата поединка между Нганну и Джошуа: реакция британца

Сегодня ночью стало известно, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



Дата поединка Нганну и Джошуа. Фото с открытых источников

Ahh shit, here we go again.. 8/3/24, – написал Энтони Джошуа.

Эта фраза является мемом из известной компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. В переводе это означает "Да, ну вот все снова". Также наряду с этим выражением есть дата – 8 марта 2024 года, которую, кажется, можно расценивать, как дату самого поединка.

Детали боя Нганну против Джошуа

Как отмечает Эдди Хирн, поединок между бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа и эксобладателем титула UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну состоится в Саудовской Аравии. Также он сообщил дату первой пресс-конференции между бойцами.

В этот вечер мы можем подтвердить, что сделка завершена. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся во время грандиозной ночи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности в скором времени будут объявлены, – сказал промоутер.

Последние бои

Энтони Джошуа свой последний поединок провел 24 декабря 2023 против Отто Валлина. Британец победил своего оппонента техническим нокаутом в пятом раунде.

Фрэнсис Нганну 29 октября уже в прошлом году провел свой дебютный поединок в боксе против непобедимого чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри. Несмотря на то, что камерунец проиграл то сражение раздельным решением судей, многие отдали победу в поединке именно Нганну. Следует отметить, что в третьем раунде эксчемпион UFC отправил британца в нокдаун.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).