Главный бой конца года: Ломаченко уверенно победил Комми

Сегодня утром, 12 декабря, состоялся один из самых важных боксерских поединков 2021 года. На ринг на "Мэдисон-сквер-гарден" (Нью-Йорк) вышел украинец Василий Ломаченко и ганец Ричард Комми.

Ломаченко и Комми / Фото: @lomachenkovasiliy

Единогласным решением судей победу одержал Ломаченко, получив титул WBO Inter-Continental. По итогам 12 раундов, счет был таким: 117-110, 119-108, 119-108.

Украинец с первых минут боя завладел инициативой и в конце второго раунда чуть не отправил Комми в нокдаун серией тяжелых ударов. Сначала противники изучали друг друга и активизировались с 3-4 раунда. Ломаченко отправил Комми в нокаут в 7-м раунде, зажав ганца у канатов и безжалостно добивал его, но тот сумел "выжить" и продолжить поединок.

В 9-м раунде Ричард Комми восстановил силы и начал атаковать, но Ломаченко сумел перехватить инициативу. В 11-м раунде ганский боксер пытался мощным ударом завершить бой, но попасть по украинцу ему не удавалось, Василий грамотно "включил ноги". На последнем раунде Ломаченко хотел вскрыть защиту противника, но 3-минутка запомнилась лишь клинчами. Решение оставалось за судьями.

Отметим, что для Василия Ломаченко это был второй выход на ринг в этом году, после того, как он проиграл Теофимо Лопесу в 2020 году. Теперь на его счету 18 поединков в профи (16 побед и 2 поражения).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июне 2021 года в Лас-Вегасе состоялся бой между украинским боксером Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани. Поединок закончился в 9-м раунде победой украинца, который практически с первых минут боя быстро приспособился и начал нападать на соперника.

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