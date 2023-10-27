Фьюри – Нганну: где и когда смотреть самый громкий поединок года

Уже завтра в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. "Комментарии" решили разобраться где можно посмотреть этот бой и в какое время он состоится.



Фьюри и Нганну на дуэле взглядов. Фото из открытых источников

Когда и где смотреть бой

Уже 28 октября в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок между британским чемпионом по боксу в супертяжелом весе и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Поединок будет транслироваться на спортивной стриминговой платформе DAZN. Вечер бокса начнется в 20:00 по Киевскому времени, а сам бой между Фьюри и Нганну ожидается примерно двенадцать часов ночи.



Перед боем

Бой между Тайсоном и Фрэнсисом будет десятираундовым. На кону будет стоять пояс WBC "Чемпион Эр-Рияда", сделанный специально для этого поединка.



Фьюри является непобедимым боксером (33-0-1, 24 KO) и владеет титулом чемпиона мира по версии WBC. Свой последний поединок он провел в декабре 2022 года против британского ветерана Дерека Чисоры, которого победил техническим нокаутом в 10 раунде.



Фрэнсис Нганну является бывшим чемпионом UFC, имея рекорд в MMA 17 побед (16 досрочно) и 3 поражения. Последний поединок он провел, защищая титул UFC в тяжелом весе против Сирила Гана в январе 2022 года. "Хищник" победил единогласным решением судей. После этого, он не продлил контракт с UFC и стал свободным агентом.



Читайте также, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен точно состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.

