Еле стоял на ногах: боксер почти до смерти забил своего соперника (ВИДЕО)

В Танзании во время боксерского поединка легковес Мухсин Кизота тяжело травмировал своего коллегу Садики Нуру. Спортсмены соревновались за титул Pugilistic Syndicate.

Соперник едва выжил (фото из открытых источников)

Еще в начале боя танзанийский представитель с этого вида спорта нанес Нуру тяжелое повреждения мощным левым. А потом начал молотить его крепкими кулаками, как грушу. Он не обращал внимания на то, что другой легковес едва стоял на ринге, опираясь на натянутые канаты.

Когда тяжело травмирован боксер таки упал, судья поединка уже с опозданием прекратил его. Оказывать помощь ослабшему участнику поединка, который прямо на полу потерял сознание, взялись даже его зрители.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что после тяжелого нокаута умерла 18-летняя боксер. В сети опубликовали смертельный удар. Молодая спортсменка из Мексики Жанетт Сапата ушла из жизни, получив тяжелые травмы на ответственном турнире в канадском городе Монреаль. Бой боксерок состоялся еще 28 августа, а 2 сентября 18-летней спортсменки не стало. Представительницу Мексики отправила в нокаут другая боксер-соперница. Это произошло в самом конце боя. Спортсменка Мари-Пьер Уль загнала ее в угол ринга и несколько раз доставала мексиканку своими тяжелыми ударами. Судья остановил бой. Жанетт держалась до последнего, но внезапно упала и потеряла сознание. Медики сразу предоставили юной мексиканке реанимационную помощь и отправили в медицинское учреждение. Боксерка находилась в тяжелом состоянии. Не помогла и медикаментозная кома, в которую ввели свою пациентку медики. Через несколько дней она умерла.

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