Эдвардс – Ковингтон: прогноз букмекеров и расклады перед боем за титул UFC

Завтра ночью состоится турнир UFC 296, на котором зрители увидят два титульных поединка. В главном поединке вечера за пояс чемпиона в полусреднем весе сразятся его обладатель Леон Эдвардс и претендент Колби Ковингтон. Прогнозы букмекеров на бой, читайте в материале "Комментариев".



Битва взглядов Эдвардса и Ковингтона. Фото с открытых источников

Кто фаворит

Букмекеры видят фаворитом действующего обладателя пояса UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. На его победу дают коэффициент 1,6. Что касается шансов получить пояс у Колби Ковингтона, то здесь коэффициент 2,35. Также более вероятным видят то, что бой пройдет всю дистанцию (коэф. 1,59 против 2,25).

Разложи перед боем

Леон Эдвардс выиграл свои 11 из 12 последних боев в UFC (бой против Мухаммада признан недействительным) в последний раз проиграв в 2015 году Камару Усману. В 2022 году он получил шанс на реванш в чемпионском бою против камерунца, нокаутированного ударом ногой в голову в 5 раунде. Через пол года закрыл трилогию с Усманом, преодолев его по очкам.

Колби Ковингтон является бывшим временным чемпионом полусреднего веса UFC. Это будет его третий шанс завоевать титул чемпиона. Два предыдущих раза оказались неудачными. Тот же Камару Усман дважды сумел оградить свой титул против американца, сначала техническим нокаутом, а затем победил по очкам. Свой последний бой Ковингтон провел более полутора лет назад, одержав победу единогласным решением судей над Хорхе Масвидалем.

Где посмотреть турнир

Турнир UFC 296: Эдвардс – Ковингтон можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, если у вас есть подписка. Начало главного карда состоится примерно в 5 утра по киевскому времени 17 декабря.

Все бои турнира UFC 296

Основной кард

Леон Эдвардс (21-3) – Колби Ковингтон (17-3)

Алешандре Пантожа (26-5) – Брэндон Ройвелл (15-6)

Шавкат Рахмонов (17-0) – Стивен Томпсон (17-6-1)

Тони Фергюсон (25-9) – Пэдди Пимблетт (20-3)

Предыдущий кард

Джош Эмметт(18-4) – Брайс Митчелл (16-1)

Ирэн Алдан (14-7) – Кэрол Роса (17-5)

Коди Гарбрандт (13-5) – Брайан Келлехер (24-14)

Кейси О'Нилл (9-1) – Ариане Липские (16-8)

Ранний предварительный кард

Алонзо Мэнифилд (14-3-1) – Дастин Джейкоби (19-7-1)

Тагир Уланбеков (14-2) – Коди Дёрден (16-4-1)

Андре Фили (22-10) – Лукас Алмейда (14-2)

Шамиль Газиев (11-0) – Мартин Будай (13-1)

Муслим Салихов (19-4) – Рэнди Браун (17-5)

Читайте также, что в воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще вплоть до возобновления Куртуа.



