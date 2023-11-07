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Дейна Уайт анонсировал три титульных поединка UFC на начало 2024 года

Шон О'Мелли и Шон Стрикланд впервые будут защищать титул UFC

сегодня, 13:32
Автор:
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Куров Артем
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Генеральный директор UFC, Дана Уайт, анонсировал в своих социальных сетях три больших титульных поединка. Пройдут они в январе на UFC 297, в феврале на UFC 298 и марте на UFC 299. Об этом сообщает UFC, передают "Комментарии".

Дейна Уайт анонсировал три титульных поединка UFC на начало 2024 года

О'Мелли нокаутирует Стерлинга. Фото Setanta Sports

В январе состоится титульный бой в среднем весе, где новоиспеченный чемпион Шон Стрикленд будет защищать титул против южноафриканца Дрикуса Дю Плесси. Это станет первой защитой титула Стрикленда после его неожиданной победы над Израэлем Адесаньей в сентябре на UFC 293.


В феврале Дана Уайт объявил о возвращении Александра Волкановского к полулегкому весу, где он будет защищать свой титул в поединке против Илии Топурии, набравшего хороший ход и победившего в шести боях подряд после прихода в UFC.

Наконец, третье назначенное сражение – это реванш между "Шуга" Шоном О'Мелли и Марлоном Верой. О'Мелли, завоевавший титул чемпиона в самом легком весе нокаутировав Алджемейна Стерлинга, впервые будет защищать титул с Верой, ранее побеждавший его на пути к титульному бою.

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Также "Комментарии" писали, что по информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, что стали известны гонорары величайшей звезды UFC Конора Макгрегора . Произошло это из-за судебного коллективного иска бойцов на организацию UFC.




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Источник: https://www.ufc.com/news/dana-white-announces-three-title-fights-2024
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