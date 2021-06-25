logo
Русский Українська

BTC/USD

32189.01

ETH/USD

1854.63

LTC/USD

128.57

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт бокс Будет прятаться от полиции и военных: Кличко решил стать участником реалити-шоу
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет прятаться от полиции и военных: Кличко решил стать участником реалити-шоу

Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут прятаться от преследования вместе с ними

сегодня, 22:54
Автор:

Ольга Чародий

Неожиданная новость пришла из мира бокса. Известный украинский боксер Владимир Кличко, который ранее заявлял что решил возобновить свою профессиональную карьеру, станет участником реалити-шоу Celebrity Hunted на немецком видеосервисе Prime Video DE, сообщает ТСН.

Будет прятаться от полиции и военных: Кличко решил стать участником реалити-шоу

Реалити-шоу Celebrity Hunted (фото из открытых источников)

В проекте также снимутся девять других известных личностей, среди которых: модель Стефани Гизингер, певица Ванесса Май, актер Аксель Штайн.

Участники шоу в течение десяти дней должны будут прятаться от преследования полиции, военных и разведки. Герои проекта не имеют права покидать границу и нарушать закон.

Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут прятаться от преследования вместе с ними.


Как мы сообщали ранее, Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы. Он стал вторым украинцем, которому удалось достичь таких высот. Первым, кто попал в Международный зал в 2018 году был его брат — Виталий. Всего в номинировано было сорок два боксеры. Владимир впервые участвовал в голосовании и сразу же был избран жюри. В Международный зал боксерской славы попали также американские спортсмены — Флойд Мейвезер, Андре Уорда. Среди женщин было номноовано Лейлу Али и Энн Вулф. 14 июня 2021 состоится торжественная церемония включения в Зал славы. Международный зал боксерской славы — музей бокса, который чтит тех, кто внес значительный вклад в этот вид спорта. Находится он в американском Канастоте, штат Нью-Йорк. Музей был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакусю, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте, более подробно читайте в  нашем материале. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ