Будет прятаться от полиции и военных: Кличко решил стать участником реалити-шоу

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Ольга Чародий
Неожиданная новость пришла из мира бокса. Известный украинский
боксер Владимир Кличко, который ранее заявлял что решил возобновить свою
профессиональную карьеру, станет участником реалити-шоу Celebrity Hunted на
немецком видеосервисе Prime Video DE, сообщает ТСН.
Реалити-шоу Celebrity Hunted (фото из открытых источников)
В проекте также снимутся девять других известных личностей,
среди которых: модель Стефани Гизингер, певица Ванесса Май, актер Аксель Штайн.
Участники шоу в течение десяти дней должны будут прятаться от
преследования полиции, военных и разведки. Герои проекта не имеют права покидать
границу и нарушать закон.
Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут прятаться от преследования вместе с ними.
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