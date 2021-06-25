Будет прятаться от полиции и военных: Кличко решил стать участником реалити-шоу

Неожиданная новость пришла из мира бокса. Известный украинский боксер Владимир Кличко, который ранее заявлял что решил возобновить свою профессиональную карьеру, станет участником реалити-шоу Celebrity Hunted на немецком видеосервисе Prime Video DE, сообщает ТСН.

Реалити-шоу Celebrity Hunted (фото из открытых источников)

В проекте также снимутся девять других известных личностей, среди которых: модель Стефани Гизингер, певица Ванесса Май, актер Аксель Штайн.

Участники шоу в течение десяти дней должны будут прятаться от преследования полиции, военных и разведки. Герои проекта не имеют права покидать границу и нарушать закон.

Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут прятаться от преследования вместе с ними.





Как мы сообщали ранее, Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы. Он стал вторым украинцем, которому удалось достичь таких высот. Первым, кто попал в Международный зал в 2018 году был его брат — Виталий. Всего в номинировано было сорок два боксеры. Владимир впервые участвовал в голосовании и сразу же был избран жюри. В Международный зал боксерской славы попали также американские спортсмены — Флойд Мейвезер, Андре Уорда. Среди женщин было номноовано Лейлу Али и Энн Вулф. 14 июня 2021 состоится торжественная церемония включения в Зал славы. Международный зал боксерской славы — музей бокса, который чтит тех, кто внес значительный вклад в этот вид спорта. Находится он в американском Канастоте, штат Нью-Йорк. Музей был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакусю, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте, более подробно читайте в нашем материале. Как мы сообщали ранее,

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