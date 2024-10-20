Британец пообещал прикончить Усика

Британский боксер Дэниель Дюбуа, владеющий титулом IBF в сверхтяжелом весе, заявил, что хочет провести реванш против украинского боксера чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика. По словам Дюбуа, он прикончит абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе в объединительном поединке.



Александр Усик. Фото из открытых источников

Дэниель Дюбуа в эфире Youtube-канала "BoxNation" вызвал Александра Усика на поединок и пообещал отомстить украинскому боксеру за поражение.

"Я сделаю это правильно. Я прикончу его и это будет хорошее сражение. Это будет хороший объединительный поединок, и это очень важно. Это будет монументальное событие", – сказал 27-летний британец.

Напомним, что 30 августа 2023 года Дюбуа проиграл Усику, несмотря на подлый удар, который британец нанес в пах украинскому боксеру во время поединка.

Дюбуа, который в своей карьере имеет лишь два поражения и 22 победы, из которых 21 одержана нокаутом, 22 сентября одолел Энтони Джошуа и получил пояс IBF, которым ранее владел Александр Усик.

Сам Александр Усик проведет свой следующий поединок против Тайсона Фьюри 21 декабря. В первом бою Усик одолел британца раздельным решением судей, стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и увеличил свою победную серию до 22 поединков. По словам Дюбуа, беспроигрышная серия украинского боксера скоро закончится. Британец уверен, что Фьюри способен победить Усика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик отреагировал на негативные прогнозы по его бою с Фьюри.

Также "Комментарии" писали, что Нацбанк выпустил монету, которую посвятил Александру Усику.