Бой Усик – Фьюри переносится на два месяца: Уоррен заявил, что британец не готов

Как сообщает промоутер Фрэнк Уоррен, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком переносится на два месяца. "Цыганский король" не будет готов к первоначально запланированному 23 декабря, передают "Комментарии".



Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

Фьюри не будет готов 23 числа. Дело не в том, что он травмирован. Слушайте, человек был в лагере 12 недель до боя. Да исон профессиональный боксер высочайшего уровня. Он сражался с парнем, который действительно оказался настоящим хорошим конкурентом. Что важнее, у него родился ребенок в тот период времени – сын с которым он не проводил времени. Фьюри должен дать своему телу восстановиться и вернуться в тренировочный лагерь. Потому бой переносится на два месяца. Это не большая проблема, – сказал Уоррен.

Также промоутер сказал, что недовольным фанатам бокса нужно проявить немного терпения. Он объяснил, что когда дело доходит до больших боев, Усик против Фьюри состоится гораздо быстрее, чем те, что были в прошлом.



Ленноксу Льюису и Майку Тайсону понадобилось 10 лет, чтобы подраться. Леннокс никогда не сражался с Риддиком Боу. Пакьяо-мэйвезер, сколько времени это заняло? Так что прекратите с этими пустяками. Посмотрите историю таких сражений и проанализируйте, сколько времени они занимают. Бой состоится, контракт подписан и это будет увлекательно, – добавил Уоррен.

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