Бой Усик – Фьюри переносится на два месяца: Уоррен заявил, что британец не готов

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Как сообщает промоутер Фрэнк Уоррен, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком переносится на два месяца. "Цыганский король" не будет готов к первоначально запланированному 23 декабря, передают "Комментарии".
Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников
Также промоутер сказал, что недовольным фанатам бокса нужно проявить немного терпения. Он объяснил, что когда дело доходит до больших боев, Усик против Фьюри состоится гораздо быстрее, чем те, что были в прошлом.
Читайте также, что популярный журнал The Ring обновил список лучших боксеров на планете вне зависимости от весовых категорий. Украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в 10 лучших, передают "Комментарии".
Также "Комментарии" писали, что 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024. Хотя раньше об этом не было известно, но 16 ноября команда Сергея Реброва сыграет еще один матч.
Обсуждения
Новости