Бой-реванш Усика и Джошуа: проигравший боксер устроил скандал (ВИДЕО)



















20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком (Украина) и британским боксёром-профессионалом, выступающим в тяжёлой весовой категории Энтони Джошуа. Об этом сообщает SportUa.

Бой Усика и Джошуа. Фото: sportarena

Бой длился 12 раундов. Раздельным решением судей победил Усик: 113–115, 115–113, 116–112. После завершения боя Джошуа продемонстрировал бурную реакцию из-за своего поражения. Боксер выбросил свои пояса из ринга и пытался уйти в подтрибунное помещение. Однако общение с тренерами дало ему силу вернуться на ринг и поговорить со своим соперником.

Изначально Энтони Джошуа говорил Усику, что тот не выиграл бой. Затем Энтони Джошуа взял микрофон и прямо в ринге сказал:

"Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мои эмоции. Я не боксер-любитель, каким был в юности. Меня почти заключили в тюрьму, потом отпустили под залог, и я начал тренироваться. Если бы меня посадили, я бы не смог боксировать.

Усик – крутой боксер. Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в это сражение. Этот парень победил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это говорит об уровне тяжелой работы, которую я вложил. Поаплодируйте нашему чемпиону мира в супертяжелом весе.

И я не боец ​​на 12 раундов! Посмотрите на меня, я новая порода супертяжеловесов. Я супертяжеловес, это сложная работа. Майк Тайсон и Сонни Листон говорят, что я не выдаю комбинации, как Роки Марчиано. Это потому, что я вешу не 90 кг, а 115 кг, я тяжел! А Усик – феноменальный талант, три раза в его честь".

На просс-конфренеции, которая состоялась после боя, Джошуа рассказал, что был очень зол на себя и потому позволил себе такое поведение.

"Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы увидели, как я из-за этого расстроился. Невозможно сказать, что я горжусь собой. Я просто ничего не чувствую, я просто расстроен до глубины души. Если бы я оставил на ринге все, я бы победил", — сказал боксер.

Напомним, что бой между Усиком и Джошуа проводился в 2021 году. Тогда Усик одержал победу и стал чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте. Энтони в свою очередь воспользовался правом на реванш.

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