Боксер сообщил о новой попытке рейдерского захвата Федерации бокса Украины



















Внеплановая конференция, которую Федерация бокса Украины провела 8 июня в Житомире, нелегитимна. На мероприятии не было кворума, протокол и решения сфальсифицированы. Об этом в Facebook сообщил Сергей Городничев, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, многократный чемпион Украины, участник Олимпийских игр.

Попытка рейдерского захвата Федерации бокса Украины (фото из открытых источников)

В перечне делегатов было 30 ячеек. Хотя по уставу ФБУ и законодательству Украины их всего 26:24 областных, киевская городская и севастопольская городская федерации. Из 30 заявленных организаций присутствовали представители 15. При этом пять из них – городские организации, которые никакого отношения к ФБУ не имеют. Присутствовали и те ячейки, которые существуют только на бумаге и никакой деятельности не ведут. Представители наиболее активных и авторитетных боксерских федераций мероприятие проигнорировали: Днепропетровской, Виницкой, Львовской, Николаевской и других.

В соответствии с уставом ФБУ собрание является правомочным, если на нем присутствует 2/3 делегатов от общего количества ячеек. На конференции в Житомире кворума не было. Организаторы мероприятия запретили снимать. Блогера, который должен был фиксировать все на видео, грубо выбросил из помещения Геннадий Николайчук, соратник Шария, бывший завкафедрой военной журналистики Военного института КНУ Шевченко.

"Не спрашивайте , что он забыл на конференции ФБУ, ведь большинство всех присутствующих никакого отношения к развитию бокса не имеет. Это просто массовка, которую собрали для легитимизации этого беспорядка" – написал Сергей Городничев.

Он сообщил, что генеральный секретарь ФБУ Дмитрий Елисеев голосовал, хотя не имеет на это права, ведь его должность предусматривает чисто секретарскую работу: ведение протокола, планирование графика. Он также не может иметь отношения к процессу принятия решений из-за конфликта интересов: его сыну принадлежит промоутерская компания Top Boxing Generation.

"В итоге организаторы мероприятия тупо сфальсифицировали документы конференции, ведь ни у одного из них юридической силы нет. По-моему, все это смело можно назвать очередной попыткой рейдернуть и уничтожить ФБУ. Нынешние руководители осознают свое положение: терять им больше нечего, так что решили напоследок разрушить все, что не успели уничтожить за два последних года ? " – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в декабре 2021 года на отчетно-избирательной конференции ФБУ президентом переизбрали Владимира Продивуса. 22 февраля 2022 г. на тот момент президент Киевской федерации бокса Кирилл Шевченко организовал "перевыборы", благодаря которым объявил себя президентом ФБУ. Международная и Европейская ассоциации бокса не сочли его легитимным.

21 июня 2023 года Хозяйственный суд Киева признал противоправным назначение Шевченко президентом ФБУ. Его апелляцию суд отклонил. 7 мая 2024 года Продивуса вернули в реестр в качестве президента Федерации бокса Украины.



