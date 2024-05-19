Усик установил уникальное достижение победив Фьюри: это никому не удавалось

19 мая в Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Усик стал первым боксером за последние почти 25 лет, который объединил все главные боксерские пояса в тяжелом весе.



Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Фото из открытых источников

В Саудовской Аравии состоялось "главное сражение века" в котором разыгрывались четыре главных боксерских пояса — WBC, принадлежавший Тайсону Фьюри и WBA, WBO, IBF, которые имел Александр Усик. После 12 раундов раздельным решением судей 115-112, 113-114, 114-113 украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Победа Усика в объединительном поединке сделала его первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира.

В 1999 году последним обладателем всех основных боксерских поясов был Леннокс Льюис. Однако уникальность Усика в том, что Леннокс Льюис к моменту завоевания титула обладал тремя поясами, а украинскому боксеру для звания абсолютного чемпиона мира пришлось собрать четыре. Это произошло после того, как в 2007 году к поясам WBA WBC IBF добавили еще один пояс – WBO.

Кроме того, Александр Усик нанес первое в карьере поражение Тайсону Фьюри: британец провел 36 боев, 34 из которых выиграл, 1 проиграл и еще 1 завершил вничью. В то время как Александр Усик остается непобежденным и имеет на своем счету 22 победы в 22 боях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тайсон Фьюри сразу после поражения призвал к реваншу и заявил о нечестной победе Александра Усика.

Также "Комментарии" писали, какую сумму денег получит Тайсон Фьюри за поединок с Александром Усиком.