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Александр Усик создал благотворительный фонд: что известно

Фонд будет оказывать гуманитарную помощь переселенцам, вооруженным силам, военным

сегодня, 17:17
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинский спортсмен и известный на весь мир боксер и чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик создал собственный благотворительный фонд, который будет заниматься гумантарными вопросами. Об этом известно с сайта фонда "Usyk Foundation".

Александр Усик создал благотворительный фонд: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

"Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать людям, оставшимся без жилья и нуждающимся в помощи. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава богу. К победе – вместе", – сообщил Александр.

На сайте фонда указано, что Usyk Foundation – это благотворительный фонд, созданный для помощи армии и украинцам, пострадавшим от путинской агрессии.

"Наша задача — помогать в обеспечении военных необходимыми вещами, такими как каски, бронежилеты, рации, спальники, медикаменты и многое другое снаряжение, которое мы можем быстро закупить и доставить. Наша задача — обеспечить базовые потребности людей, пострадавших во время войны. Каждая гривна, доллар, евро — это поддержка для тех, кто защищает нашу землю, нашу свободу на передовой и в тылу. Именно вы, патриоты Украины и просто неравнодушные со всех уголков мира, помогаете нам одержать победу в этой несправедливой войне российского агрессора против украинцев" , – говорится в описании деятельности фонда.

Ранее мы сообщали , что боксер уехал из Украины для тренировок к бою с Джошуа. Александр Усик поделился с чешскими журналистами CNN о том, что возобновил тренировки, несмотря на то, что морально ему трудно настроиться. Гонорар он пообещал отдать для помощи украинцам и приложить усилия, чтобы победить соперника.


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Источник: https://usykfoundation.org/uk#potrebu
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