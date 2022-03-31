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Александр Усик решил боксировать с Джошуа: что известно

Александр Усик будет боксировать с британцем Джошуа

31 марта 2022, 17:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Известный украинский боксер и чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик принял решение по поединку с Энтони Джошуа. Об этом сообщают в Федерации бокса.

Александр Усик решил боксировать с Джошуа: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Спортсмен объяснил, почему решил уехать за границу и соперничать с боксером-британцем за спортивные титулы. Ранее боксер сообщал, что пошел в ряды территориальной обороны.

Однако он прислушался к друзьям и решил продолжить свою спортивную карьеру для того, чтобы прославлять наше государство на ринге. Поэтому Александр Усик поделился с чешскими журналистами CNN о том, что возобновил тренировки, несмотря на то, что морально ему трудно настроиться.

Гонорар он пообещал отдать для помощи украинцам и приложить все усилия, чтобы победить соперника. По его словам, сейчас главная цель – это не завоевание титулов, а получение денежного вознаграждения, которое можно направить на помощь государству и гражданам.

"Я принял решение начать подготовку к поединку-реваншу из Джошуа. Так я больше и лучше помогу своему государству, чем стоять в терробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество друзей позвонили и поддержали меня. Все будет Украина", — сказал боксер в видеообращении в Инстаграмме.

Раньше мы писали, что в дом Усика вошли оккупанты. Жена боксера отреагировала в социальных сетях на это известие. Екатерина подтвердила, что действительно в Ворзеле в ее доме находились оккупанты. Однако она больше беспокоится о безопасности соседей, не эвакуировавшихся, чем о своем имуществе. Известно, что женщина с детьми уехала в европейскую страну.


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