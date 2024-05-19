Александр Усик после боя с Фьюри попал в больницу: детали

Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри попал в больницу. Оказалось, что Усику нужно провести проверку челюсти.



Украинский боксер Александр Усик. Фото из открытых источников

Тайсон Фьюри и промоутер Фрэнк Уоррен заявили, что Александр Усик после поединка попал в больницу. На эти заявления отреагировал промоутер украинского боксера Александр Красюк и объяснил ситуацию с Усиком.

"Надо было провести проверку челюсти. Ничего прямо такого, но процедуру нужно было выполнить", — сказал Красюк и добавил, что о переломе челюсти речь не идет.

На дополнительный вопрос, какая причина поездки Усика в больницу Красюк ответил, что пока не может ничего сказать, ведь ожидает результаты МРТ. Кроме того, украинский промоутер отметил, что это старая проблема Усика, беспокоящая его длительное время. Также, по словам Красюка, Усику наложили 4 шва после боя с Фьюри.

Напомним, что в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии прошел объединительный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. После 12 раундов судьи раздельным решением 115:112, 114:112, 113:114 объявили о победе украинского боксера. Таким образом, Александр Усик стал первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Красюк после боя между Усиком и Фьюри заявил об "ограблении" украинского боксера. По словам промоутера, рефери должен был объявить о нокауте в 9 раунде поединка, когда Усик на протяжении 20-25 секунд нанес серию ударов по британскому боксеру.

Также "Комментарии" писали, что Тайсон Фьюри раскритиковал судей, отдавших победу Александру Усику. По словам "цыганского короля", они это сделали из-за войны в Украине.