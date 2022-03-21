Украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях: что известно

Украинские спортсмены продолжают одерживать победы на спортивном фронте и прославлять наше государство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

На днях украинские легкоатлетки одержали победы на Чемпионате мира по легкой атлетике. Ярослава Магучих стала чемпионкой мира и завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,02 метра с первой попытки. Результат украинки – лучший в сезоне. Победу она посвятила украинцам.



Спортсменка назвала Чемпионат мира "своей передовой" и заявила, что ее обязанность как можно лучше представить свое государство на спортивной арене и ей это удалось. Ярослава Магучих подчеркнула, что те, кто ничего не делают, чтоб остановить войну в Украине, поддерживают ее.



Спортсменка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в тройном прыжке, выполнив прыжок на 14,74 метра. Этот результат стал лучшим результатом за все время карьеры. Украинка заявила, что медаль получила для государства, а украинцы очень сильные.

Украинские спортсмены завоевали на Кубке мира в Египте два золота, серебро и бронзу. Спортивные соревнования прошли с 17 по 20 марта.

Золотые медали добыли в борьбе Илья Ковтун, выполнявший упражнения на параллельных брусьях, и Юлия Касьяненко, которая показала свое мастерство в упражнениях на бревне. Серебряную медаль получил Назар Чепурный, выполнив опорный скачок. "Бронзу" завоевала Даниэла Батрона, выступавшая в категории "упражнения на бревне".

Фехтовальщик Анатолий Герей одержал победу на международном турнире по фехтованию на шпагах Challenge Eugene Fillol 2022 в столице Швеции. Спортсмен решил передать призовые на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщал портал, паралимпийская сборная Украины установила свой рекорд.

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