Украинская легкоатлетка выложила сексуальное фото на пляже: в комментариях жара

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Владимир Лавский
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграме опубликовала очередное сексуальное фото. На нем спортсменка в сексуальном белье белого цвета, рубашке и соломенной шапочке от солнца позирует на фоне бассейна.
Судя по геолокации, спортсменка на данный момент пребывает в Египте на отдыхе.
Марина Бех — серебряная призерка чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину. Также в активе у 25-летней украинки золото Европейских игр-2019, которые проходили в Минске.
Фото уже собрало более 15 тысяч лайков и около тысячи комментариев, где пользователи восхищаются ее фигурой.
На данный момент Бех-Романчук — четырехкратная чемпионка Украины.
Как ранее сообщали "Комментарии", Марина Бех-Романчук показала пикантное фото в ванной.
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