kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11735.20

ETH/USD

380.10

LTC/USD

48.18

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт атлетика Украинская легкоатлетка выложила сексуальное фото на пляже: в комментариях жара
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская легкоатлетка выложила сексуальное фото на пляже: в комментариях жара

Марина Бех-Романчук порадовала фото на пляже

19 октября 2020, 23:44
Автор:

Владимир Лавский

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграме опубликовала очередное сексуальное фото. На нем спортсменка в сексуальном белье белого цвета, рубашке и соломенной шапочке от солнца позирует на фоне бассейна. 

Украинская легкоатлетка выложила сексуальное фото на пляже: в комментариях жара

Судя по геолокации, спортсменка на данный момент пребывает в Египте на отдыхе. 

"Наслаждаюсь закатом", — подписала пост Бех-Романчук. 

Марина Бех — серебряная призерка чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину. Также в активе у 25-летней украинки золото Европейских игр-2019, которые проходили в Минске. 

Фото уже собрало более 15 тысяч лайков и около тысячи комментариев, где пользователи восхищаются ее фигурой. 

На данный момент Бех-Романчук — четырехкратная чемпионка Украины. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Марина Бех-Романчук показала пикантное фото в ванной. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ