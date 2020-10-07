Украинская легкоатлетка показала пикантное фото в ванной

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Владимир Лавский
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграме опубликовала свежее фото.
На нем украинка в спортивной одежде сделала фото в зеркало в ванной.
На данный момент публикация собрала уже больше 16 тысяч лайков в Инстаграме.
Марина Бех — серебряная призерка чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину. Также в активе у 25-летней украинки золото Европейских игр-2019, которые проходили в Минске.
На данный момент Бех-Романчук — четырехкратная чемпионка Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали о другом фото известной легкоатлетки.
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