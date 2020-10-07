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Главная Новости Спорт атлетика Украинская легкоатлетка показала пикантное фото в ванной
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Украинская легкоатлетка показала пикантное фото в ванной

Марина Бех-Романчук опубликовала свежее фото

сегодня, 17:59
Автор:

Владимир Лавский

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграме опубликовала свежее фото. 

Украинская легкоатлетка показала пикантное фото в ванной

На нем украинка в спортивной одежде сделала фото в зеркало в ванной.

"Всем хорошей недели", — подписала пост спортсменка. 


На данный момент публикация собрала уже больше 16 тысяч лайков в Инстаграме. 

Марина Бех — серебряная призерка чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину. Также в активе у 25-летней украинки золото Европейских игр-2019, которые проходили в Минске. 

На данный момент Бех-Романчук — четырехкратная чемпионка Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о другом фото известной легкоатлетки. 


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