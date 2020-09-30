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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинская легкоатлетка похвасталась аппетитными формами: подписчики в восторге
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Украинская легкоатлетка похвасталась аппетитными формами: подписчики в восторге

Марина Бех-Романчук призналась в любви к спорту оригинальным образом

сегодня, 14:34
Автор:

Владимир Лавский

Украинская легкоатлетка похвасталась аппетитными формами: подписчики в восторге

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала в инстаграм свежее фото, которое привело в восторг подписчиков.

"Я люблю спорт! Я люблю стадионы! Я люблю прыжки в длину! Это — смысл моей жизни", — так она подписала данный пост. 

В комментариях подписчики сразу начали хвалить идеальные формы спортсменки. 

"Огонь", "Ну просто мощная спина", "Всем бы такую девушку", — одни из немногих комментариев, которые пользователи оставили под постом. 

Марина Бех — серебряная призерка чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину. Также в активе у 25-летней украинки золото Европейских игр-2019, которые проходили в Минске. 

На данный момент Бех-Романчук — четырехкратная чемпионка Украины. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Леся Никитюк впервые рассказала, какие у нее отношения с Сергеем Притулой.

Как не крути, а время от времени происходят неожиданные казусы. Леся Никитюк рассказала, как однажды обидела Сергея, но получилось это совсем случайно. Она вспомнила, как на одной из программ участник начал не очень хорошо себя вести. И пока Леся в перерыве захотела прямо сказать об этом гостю, Притула решил, что речь идет именно о нем. Ведущий обиделся, и сказал, что не выйдет из своей гримерки, потому что такое поведение Леси сильно его задело. Конечно, потом этот конфликт удалось разрешить, но ведущая поняла, что ее коллега ее очень ценит. 


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