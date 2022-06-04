Украинка завоевала сразу три "золота" на Чемпионате Европы

В Албании продолжается Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На счету украинцев уже 16 медалей, из них 7 золотых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Фото министерства молодежи и спорта

3 июня три "золота" получила тяжеловес Ирина Деха. В весовой категории до 81 кг она стала лучшей в трех видах соревнований. Во время рывка Ирина подняла 116 кг, ей удалось толкнуть 138 кг. По сумме двоеборья Ирина подняла штангу с весом 254 кг. Алина Марущак получила две "серебряные" медали и одну "бронзовую" (рывок 108 кг/толчок 127/ двоеборье 235 кг).

Ранее "золотую" медаль завоевала Мария Гангур в весовой категории до 64 кг. Спортсменка стала лучшей в рывке "золото" и получила "бронзу" в толчке, в сумме двоеборья тоже золотую награду. В прошлом году Мария стала чемпионкой континентального первенства среди молодежи.

Призовые места также заняли: Дмитрий Вороновский (весовая категория до 55 кг) – "бронза" в толчке и в сумме двоеборья; Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) – "серебро" в рывке, "золото" в толчке, "серебро" в сумме двоеборья; Ангелина Ломачинская (весовая категория до 49 кг) – золотая медаль в рывке, бронзовая в толчке, серебряная в сумме двоеборья.

Как писал портал "Комментарии", тренер футбольной сборной Украины Петраков поблагодарил шотландцев за прием. Украина победила Шотландию 1:3 и сыграет матч с Уэльсом за выход в финал плей-офф. Голы в ворота шотландцев забили Ярмоленко, Яремчук и Довбик. В украинские ворота забил мяч Макгрегор. Игра между командами прошла в июне, хотя планировалась 24 марта.





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