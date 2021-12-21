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Украинец получил награду на чемпионате мира по плаванию: что известно

Пловец из Ровно показал хороший результат в заплыве на 1500 метров

21 декабря 2021, 18:48
Автор:

Козлова Альбіна
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Во вторник, 21 декабря, в Объединенных Арабских Эмиратах завершился длившийся пять дней XV Чемпионат мира по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Украинец получил награду на чемпионате мира по плаванию: что известно

Пловец получил бронзовую медаль на чемпионате мира, фото из открытых источников

На Чемпионате мира в Абу Даби пловец Михаил Романчук из Украины завоевал престижную награду и занял третье призовое место. В заплыве свободным стилем на расстояние 1500 метров в "короткой воде" (25-метровом бассейне) соревновались 29 спортсменов из разных стран мира. Украинец показал отличный результат, проплыв дистанцию за 14, минут 24,76 секунды. С таким временем он вышел в финал чемпионата, где уступил двоим пловцам и получил "бронзу".

Михаил Романчук из Ровно – олимпийский призер, спортсмен получил "серебряную" и "бронзовую" медаль на летних олимпийских играх-2020 в Токио. Тогда он преодолел 1500 метров свободным стилем за 14 минут 40,66 секунды и занял второе место в медальном зачете.

Ровенчанин установил уже шесть личных рекордов в плавании вольным стилем: три рекорда в "длинной воде" и три — в "короткой воде". Спортсмен показывает лучшие результаты в заплывах на 400, 800 и 1500 метров.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы впервые завоевали бронзовые медали этапа Кубка мира. Сборная фристайлистов из Украины заняла почетное третье место на этапе Кубка мира. Трое украинцев в командных соревнованиях завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира. Такую победу в соревнованиях по лыжным видам спорта украинская команда одержала впервые в истории.

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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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