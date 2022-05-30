Спортивные победы в Европе: сколько медалей в разных видах спорта завоевали украинцы

Украинские спортсмены продолжают побеждать на своем фронте. На днях за границей проходят чемпионаты по разным видам спорта и продолжаются соревнования за первенство на Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Фото министерства молодежи и спорта

Чемпионаты



Всего восемь медалей завоевали украинские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который длится в Албании до 5 июня. Три из них на счету Ангелины Ломачинской — "золото"(рывок), "серебро"(двоеборье) и "бронза"(толчок) в весовой категории до 49 кг. Две "бронзы" удалось выиграть Дмитрию Вороновскому в весовой категории до 55 кг в категориях: толчок и двоеборье. Украинка Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг получила три медали, из них два "серебра" (рывок и двоеборье) и "золото" (толчок).



На молодежном чемпионате Европы по фехтованию, продолжающемся в Таллинне до 31 мая, отличилась первой бронзовой медалью шпажистка Анастасия Самко из Киева. Спортсменке удалось побороть противницу из Румынии Александру Предеску со счетом 10:9 и успешно противостоять Реке Галфалви из Венгрии со счетом 14:15.

Историческую победу одержала каратистка Анжелика Терлюга, ставшая чемпионкой Европы-2022, завоевав "золото" континентального первенства в соревнованиях в турецком Газиантепе. Украинка победила болгарскую олимпийскую чемпионку Ивет Горанову в весовой категории до 55 кг. Анжелика получила 11 баллов за поединок, это четвертая ее победа на чемпионатах за спортивную карьеру.

Две "бронзы" на чемпионате Европы по карате получили Ризван Талибов (весовая категория более 84 кг) и Анита Серегина (весовая категория до 61 кг). Мужская сборная Украины стала третьей из лучших в командном зачете в дисциплине кумите. Мужчинам удалось побороть противников из Бельгии в столкновениях со счетом 3:0.

Еще одну историческую победу по борьбе одержала Богдана Голубь во время чемпионата по джиу-джитсу в Израиле. "Золото" она завоевала в системе не-ваза в весовой категории до 63 кг.



Мировой рекорд сезона установила легкоатлетка Ярослава Магучих, преодолев высоту 1.96 м, а затем и 2.00 м во второй попытке.



Чемпионат Европы по паратриатлону в Польше проходил с участием спортсменов 30 стран и завершился успешно для украинцев. Спортсменка Алиса Колпакчи завоевала бронзу в классе PTS5.

Кубки мира



Экипаж украинок занял третье призовое место на первом этапе Кубка мира по гребле академической в Сербии. Евгения и Наталья Довгодько, Дарья Верхосмотр, Анастасия Коженкова преодолели дистанцию с результатом 6:31,09. Обогнали их нидерландки и китайки.

Паралимпийцы на Кубке мира по параканоэ в Польше заняли второе призовое командное место и получили пять медалей — две "золотые" (Владислав Епифанов — VL-3; Николай Синюк — KL-2), две "серебряных" (Марина Мажула — KL-1 ;Наталья Лагутенко — VL-3;) и "бронзовую"(Наталья Лагутенко — KL-2). Украинцы выступили в семи видах программы и соревновались с параканоистами из 13 стран.



Медали завоевали и украинские каноисты. Первое место в преодолении 500 метров на байдарках-четверках заняли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семикин. "Золото" получила каноистка Анастасия Четверикова на той же дистанции, преодолев ее быстрее соперников в каноэ-одиночке.

Второе место заняли команды украинцев в разных видах программы: каноэ-двойка, 500 м: Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок; байдарка-двойка, 200 м: Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская; каноэ-четверка, 500 м: Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Даниил Харченко.

Каноэ-четверка, 500м: Олег Боровик, Андрей Захаров, Виктор Свиридюк, Павел Алтухов (3 место); каноэ-двойка, микс 500 м: Анастасия Четверикова, Андрей Рыбачок (3 место). "Бронзу" получил Павел Алтухов, преодолевший 1000 метров в каноэ-одиночке.



"Золото" и "бронзу" завоевали фехтовальщики на этапе Кубка мира в Грузии. Первое место занял фехтовальщик на шпагах Владимир Станкевич, победив венгра со счетом 15:9. Третье место занял бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Игорь Рейзлин.

Как писал портал "Комментарии", украинские хоккеисты впервые за 12 лет одержали историческую победу.

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