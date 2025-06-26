Скандальный инцидент на беговой дорожке: атлет показал свои гениталии (ВИДЕО)

Американский легкоатлет Крис Робинсон оказался в центре внимания не только благодаря своей скорости, но и из-за неожиданного инцидента во время соревнований Golden Spike в Чехии. Во время забега на 400 метров с барьерами его подвела спортивная экипировка, ведь на глазах зрителей обнажились интимные части тела спортсмена.

Бегун с барьерами Крис Робинсон случайно зажег свои гениталии

24-летний спортсмен стартовал в забеге как один из фаворитов, однако почти сразу после старта столкнулся с неожиданной проблемой. Его шорты не удержались должным образом, что привело к обнажению гениталий. Робинсон несколько раз пытался скорректировать шорты во время бега, но, поняв, что это мешает, сосредоточился на финише.

Несмотря на дискомфортную ситуацию, Крис Робинсон завершил дистанцию первым. Кроме того, его результат был 48,05 секунды, что всего на 0,1 секунды медленнее его личного рекорда. После финиша он не скрывал эмоций, сделал сальто, упал на спину и усмехнулся.

Видео скандального забега Криса Робинсона, когда у него выпали из трусов гениталии:

Комментаторы сохраняли выдержку, осторожно отмечая "отказ элементов экипировки с которым спортсмены иногда сталкиваются". Также они указывали, что, несмотря на "постоянную игру с левой рукой", Робинсону удалось оставаться впереди соперников и показать "потрясающий результат".

Зрители, смотревшие соревнования в прямом эфире, смогли увидеть все как было, ведь трансляторы не успели скрыть обнажение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский атлет получил неблаговидное предложение после курьеза на Олимпиаде.