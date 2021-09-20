Пробежал более 200 км: украинец установил национальный рекорд

Украинец установил рекорд и пробежал немалое расстояние ради экологического проекта в столице. Об этом сообщают "Харьковские известия".

Сергей Прескорник финишировал в Харькове, фото Instagram

Харьковчанин Сергей Прескорник поставил перед собой амбициозную цель — преодолеть расстояние от Днепра до Харькова. Официально мужчина пообещал это сделать не ради рекорда, а ради сбора средств на экологический проект.



Сергей назвал сумму — 100 000 гривен. Если эту сумму соберут, то он пробежит указанное расстояние. Деньги быстро собрали неравнодушные к экологии украинцы. Поэтому Сергею пришлось сдержать слово. Мужчина стартовал 18 сентября в Днепре в 6:00 утра и добежал до Харькова 19 сентября в 11:00. Бегуна сопровождали полицейские и медики "скорой". Сергей время от времени делал остановки.



Регистратор Книги рекордов Украины зафиксировала рекорд Сергея Прескорника — 225 километров.

Кстати, Сергей возглавляет общественную организацию "Чистая Украина". Миссия организации — за счет просветительской и организационно-волонтерской деятельности изменить этот тренд и вывести Украину в топ-30 стран мира по уровню экологии и качества окружающей среды. А еще харьковчанин Сергей — экоактивист, ультрамарафонець, один из самых известных бегунов Украины и член Международной организации серийных бегунов (USRSA), а также первый плогер Украины.

Экологический проект, на который собрано 100 000, это станция приема вторичного сырья. Также за эти средства построят музей отходов и обустроят открытую площадку для арт-мероприятий с участием звезд. Идея принадлежит общественной организации "Украина без мусора".

Как сообщал портал "Комментарии", 9-летний мальчик установил рекорд Украины по отжимания в упоре лежа. Рекорд зафиксирован представителем Книги рекордов Украины. Юный спортсмен обожает физической культуре и профессионально занимается киокушинкай-кан каратэ.

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