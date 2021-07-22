Почему Усэйн Болт назвал современную легкую атлетику "смехотворной"

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт высказал мнение, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество благодаря достижениям в технологии шипов для обуви. Об этом сообщает The Guardian.

Усэйн Болт - фото из открытых источников

Спортсмен возмутился двойным стандартам спортивной бюрократии, которая ранее запрещала обувным компаниям использовать технологии по настройки шипов, но сейчас почему-то сняла ограничения.

"Когда мне об этом сказали, я не мог поверить, что мы пришли к этому. Что мы действительно регулируем шипы до уровня, при котором теперь у спортсменов появляется возможность бегать ещё быстрее. Это странно и несправедливо по отношению ко многим спортсменам, потому что я знаю, что в прошлом обувные компании пытались изменить шипы, но тогда это запретили. То, что делают сейчас — смехотворно", — говорит Болт.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 сек.

Напомним, что в 2013 году легендарный спортсмен выпустил свою вторую автобиографию. Книга получила название "Быстрее молнии: Моя автобиография". В книге Болт описал становление своей карьеры: от скромных выступлений на Ямайке до побед на Олимпиадах. Стоимость произведения в электронном формате составляет 14 долларов, в бумажном – 19.

Добавим, что первая книга спортсмена вышла в 2010 году под названием "Усэйн Болт: Моя история. 9,58 или как быть быстрейшим человеком в мире".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!