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Главная Новости Спорт атлетика Дубль №2: Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе
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Дубль №2: Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе

Магучих снова сфотографировалась с россиянкой после соревнований в Цюрихе

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене сфотографировались вместе в Цюрихе, где проходили соревнования Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует портал "Sport.ua".

Дубль №2: Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе

Магучих и Ласицкене сфотографировались вместе в Цюрихе Фото: Sport.ua

Интересно, что на соревнованиях в Швейцарии, как и на Олимпиаде в Токио, украинка снова стала второй, уступив первое место россиянке. Но "бронза" не сильно огорчила спортсменку, она снова согласилась сфотографироваться в компании российской спортсменки. Возможно, фото никто бы и не увидел, если бы не австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон, которая первой "залила" в сеть групповые фото участниц Бриллиантовой лиги.

Весьма прогнозируемо фото вызвало резонанс в сети. Так, политический эксперт и обозреватель Виктор Таран написал у себя в Facebook, что теперь очень интересно будет услышать, какую же причину придумает украинка Магучих, когда ее спросят в Украине о фото с россиянкой.

"Я обняла с россиянкой чтобы что? Чтобы чего? Солнечное затмение? Ретроградный Меркурий? Усталость? Склероз? Тренер не предупредил? В Россию хочется?", – задается вопросами политолог.

Он отметил, на самом деле противно от того, что мы так и не научились делать работу над ошибками, принимать правильные решение. Магучих своим очередным поступком доставила также немало хлопот Минобороны Украины, где после инцидента на Олимпиаде отчитались, что провели работу с Магучих и больше ничего подобного не повторится. Более того, в Минобороны рассказали, что такая робота будет проведена со всеми спортсменами, которые есть офицерами ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ярославу Магучих все-таки вызвали на ковер в Минобороны.


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Источник: https://sport.ua/uk/news/553293-foto-maguchih-i-lasitskene-sfotografirovalis-vmeste-v-tsyurihe
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Обсуждения

Брат

сегодня, 10:17

Дебилы.Сначала "проведите" работу с тем же Зеленским,у которого "хатынка" в Крыму,ну и далее .

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