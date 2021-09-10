Дубль №2: Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе

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Кравцев Сергей
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене сфотографировались вместе в Цюрихе, где проходили соревнования Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует портал "Sport.ua".
Магучих и Ласицкене сфотографировались вместе в Цюрихе Фото: Sport.ua
Интересно, что на соревнованиях в Швейцарии, как и на Олимпиаде в Токио, украинка снова стала второй, уступив первое место россиянке. Но "бронза" не сильно огорчила спортсменку, она снова согласилась сфотографироваться в компании российской спортсменки. Возможно, фото никто бы и не увидел, если бы не австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон, которая первой "залила" в сеть групповые фото участниц Бриллиантовой лиги.
Весьма прогнозируемо фото вызвало резонанс в сети. Так, политический эксперт и обозреватель Виктор Таран написал у себя в Facebook, что теперь очень интересно будет услышать, какую же причину придумает украинка Магучих, когда ее спросят в Украине о фото с россиянкой.
Он отметил, на самом деле противно от того, что мы так и не научились делать работу над ошибками, принимать правильные решение. Магучих своим очередным поступком доставила также немало хлопот Минобороны Украины, где после инцидента на Олимпиаде отчитались, что провели работу с Магучих и больше ничего подобного не повторится. Более того, в Минобороны рассказали, что такая робота будет проведена со всеми спортсменами, которые есть офицерами ВСУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — Ярославу Магучих все-таки вызвали на ковер в Минобороны.
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Новости
Брат
сегодня, 10:17
Дебилы.Сначала "проведите" работу с тем же Зеленским,у которого "хатынка" в Крыму,ну и далее .