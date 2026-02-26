Зимние Олимпийские игры 2026 года в цифрах: от миллиардных расходов Италии до нулевого медального зачета Украины

Зимние Олимпийские игры, проходившие с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, вошли в историю не только спортивными достижениями, но и рекордными финансовыми показателями. Для Украины, которая направила на соревнования 46 спортсменов в 11 видах спорта, Игры стали очередным испытанием в военное время. Анализируя затраты на организацию, государственные расходы нашей страны, результаты медального зачета и систему вознаграждений, можно понять, насколько эффективно инвестируются средства в зимний спорт и что это значит для национальной экономики и престижа.

Фото: коллаж comments.ua

Сколько стоила организация Игр

Организация зимних Олимпийских игр традиционно считается менее затратной по сравнению с летними, ведь количество видов спорта меньше, а инфраструктура часто использует природные ландшафты. Однако реальность Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо превзошла все ожидания. По данным агентства S&P Global Ratings, общая стоимость организации, включая логистику и сопутствующие расходы, составила от 5,7 до 5,9 млрд евро — это примерно 0,3% ВВП Италии.

Первоначальный бюджет, утвержденный в 2019 году, составил всего 1,36 млрд евро, из которых 243 млн евро планировали направить на инвестиции в спортивную инфраструктуру, а остальные – на эксплуатационные расходы. Международный олимпийский комитет должен был компенсировать 1 миллиард евро, регион Ломбардия – 211 млн евро, провинции Тренто и Больцано – 130 млн евро, а государство брало на себя 402 млн евро на обеспечение безопасности. В апреле 2025 года бюджет вырос до 1,7 млрд евро из-за задержек строительства, пандемии и инфляции.

По оценкам итальянских СМИ, общая сумма расходов на 98 проектов (47 из них напрямую связана с Играми) превысила 3,5 млрд евро. Отдельные объекты обошлись значительно дороже запланированного: санно-бобслейная трасса в Кортина-д'Ампеццо вместо 50 млн. евро стоила не менее 118 млн., а хоккейная арена "Санта-Джулия" в Милане – более 360 млн. евро вместо первоначальных 70 млн. частных инвестиций. Генеральный директор оргкомитета Андре Варньер в комментарии для печати подчеркнул: "Финансовая ситуация несколько лет была тяжелой. Расходы были больше, чем в бюджете. То, что мы сделали все, можно считать достижением".

Эти цифры показывают классическую проблему олимпийских проектов: среднее превышение сметы для зимних Игр составляет 142%, по данным Оксфордского университета. Для Италии, которая испытывает экономические трудности, такие расходы стали ощутимым бременем, но в то же время стимулом для развития туризма и инфраструктуры в Альпах. По сравнению с предыдущими зимними Играми – Сочи-2014 (около $50 млрд) или Пекин-2022 (свыше $40 млрд) – Игры-2026 выглядят относительно скромными, однако для Европы это все равно рекорд.

Расходы Украины: скромные цифры в условиях войны

Точная сумма, которую Украина потратила на подготовку и участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года, официально не разглашается в полном объеме, ведь расходы интегрированы в общий бюджет Министерства молодежи и спорта. В Государственном бюджете на 2026 год на сферу спорта высших достижений предусмотрено 5,012 млрд гривен, а в целом на спорт и молодежь — 6,8 млрд гривен. Эти средства охватывают подготовку сборных, тренировочное собрание, медицинское обеспечение и логистику участия 46 спортсменов.

Для сравнения, на летние Игры-2024 государство выделило гораздо большие ресурсы, ведь летний спорт традиционно приносит больше медалей. В военное время приоритет отдан обороне, поэтому зимняя подготовка финансировалась преимущественно за счет существующих программ, частных партнеров (в частности, компании "Эпицентр" как главного спонсора Национального олимпийского комитета Украины) и международной помощи. Точные командировочные или экипировочные расходы (форму бесплатно предоставила компания 4F) не обнародованы, но аналитики оценивают их в десятки миллионов гривен — мизер по сравнению с миллиардными бюджетами ведущих зимних государств.

Такая экономия объясняется объективными причинами: война уничтожила много ледовых арен, проблемы с электроснабжением усложнили тренировку фигуристов, шорт-трекистов и хоккеистов. Министр молодежи и спорта Матвей Бидный в январе 2026 года отмечал, что зимние виды спорта в Украине находятся в сложных условиях из-за отсутствия инфраструктуры. В то же время участие в Играх – это инвестиция в будущее: каждая гривна, потраченная на подготовку, формирует национальный бренд и мотивирует молодежь.

Результаты Украины в медальном зачете

По итогам зимних игр в Италии сборная Украины не завоевала ни одной медали. В общем зачете наша команда находится в группе стран без наград, наряду с государствами, как Уругвай или Узбекистан. 46 атлетов (25 мужчин и 21 женщина) соревновались в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, шорт-треке, фигурном катании и других дисциплинах. Самые высокие места – у топ-20 биатлонистов Дмитрия Пидручного и Виталия Мандзина, но до пьедестала не дотянулись.

По сравнению с предыдущими играми результат выглядит неутешительным. На Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Украина завоевала одну золотую медаль — ее принес фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике. В общем – 1 медаль. На Играх-2022 в Пекине тот же Абраменко завоевал серебро, и снова только одна награда. Таким образом, за последние два цикла зимних Игр Украина стабильно брала по одной медали, преимущественно благодаря фристайлу. В 2026 году даже этого не произошло, хотя надежды были на биатлон и фристайл.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт перед Играми заявлял: "Очень надеемся проявить себя во фристайле, тоже всегда рассчитываем на биатлон". Реальность оказалась сложнее из-за войны, которая прервала подготовку, разрушила тренировочную базу и заставила спортсменов тренироваться в Европе. Это свидетельствует о структурных проблемах: зимний спорт в Украине менее развит, чем летний, из-за климатических особенностей и нехватки инвестиций в инфраструктуру. Для сравнения, Норвегия, лидер зачета по 40 медалям, инвестирует в зимние виды десятки миллиардов крон ежегодно. Украина вынуждена конкурировать с ограниченными ресурсами, что делает каждую потенциальную медаль настоящим подвигом.

Сколько получают спортсмены за медали

Государство традиционно мотивирует атлетов солидными премиями. По словам президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, выплаты за Зимние Олимпийские игры 2026 года остались на уровне летних Игр-2024 только для золота, а для других мест несколько уменьшились. Конкретные цифры таковы: за золотую медаль – 125 тысяч долларов США, за серебряную – 80 тысяч долларов, за бронзовую – 55 тысяч долларов. Тренеры призеров получают 50% от суммы своего подопечного.

Медаль Вознаграждение спортсмену, дол. США Вознаграждение тренеру, дол. США Золото 125 000 62 500 Серебро 80 000 40 000 Бронза 55 000 27 500

Эти суммы выплачиваются из бюджета отдельно от возможных спонсорских бонусов или призов от федераций. Для контекста: в Гонконге за золото обещают почти 770 тысяч долларов, в Сингапуре – более 700 тысяч, тогда как в Норвегии государственных премий за медали нет вообще. Украина занимает среднее место в этом рейтинге, предлагая солидную, но не рекордную мотивацию.

Относительно налогообложения: согласно Налоговому кодексу Украины, денежные вознаграждения за спортивные достижения считаются доходом физического лица и облагаются налогом по ставке 18% налога на доходы физических лиц плюс 1,5% военного сбора. Специальных увольнений для премий за Зимние Олимпийские игры 2026 года официально не объявлено, в отличие от некоторых государственных наград. Таким образом, спортсмен, получивший золото, реально получит около $ 100 тысяч долларов после уплаты налогов (приблизительный расчет без учета других отчислений). Тренеры также платят налоги со своей части.