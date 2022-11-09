В тени легенды. Коррупционные скандалы в ФФУ за спиной Андрея Шевченко



















Наряду с долгоиграющим коррупционным скандалом "Роттердам+" такой же долгоиграющий, но менее известный скандал: о многолетних попытках правоохранительных и антикоррупционных органов установить истину относительно деятельности президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Однако, эта история более показательна для понимания моделей украинской коррупции, а связи ее действующих лиц демонстрируют сращение авторитетного бизнеса, власти, спорта и церкви. Потери же несет конечно государство.

Андрей Павелко - президент УАФ и коррупция в украинском футболе

Андрей Павелко – кум Шевченко

В 2001 году действующий президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), зять экс-нардепа Леонида Сергиенко Андрей Павелко стал кумом Андрея Шевченко – звезды украинского, итальянского и мирового футбола, обладателя золотого мяча 2004 года, экс-тренера сборной Украины. Видимо, этот статус помог нардепу VIII созыва от Блока Петра Порошенко (БПП) Павелко возглавить Федерацию футбола Украины (ФФУ) в 2015 году (до 2019 года УАФ называлось ФФУ).

Вскоре после этого ФФУ стали потрясать скандалы. В 2017 году прозвучали претензии в сторону Павелко, что согласно уставу ФИФА и Кодекса Этики ФИФА национальную футбольную ассоциацию не может возглавлять погруженный в политику человек. Но Павелко не только был главным футбольным функционером Украины, но еще занимал пост председателя бюджетного комитета Верховной Рады от правящей партии БПП.

Следующий скандал произошел в 2018 году. Павелко уличили в том, что он воспользовался служебным положением, и помог в победе в тендере на поставку футбольных газонов для украинских площадок предприятия, которое было связано с самим Павелко. Якобы тендерные требования были выписаны таким образом, что их мог удовлетворить только один завод. Затем выяснилось, что ФФУ переплатила 70% стоимости на каждом закупленном футбольном газоне. Тогда произошло очень показательное для значительной части украинского истеблишмента событие: Павелко, пользуясь служебным положением, организовал тур Кубка европейских чемпионов, который привезли в Киев на финальный матч, среди своих друзей и влиятельных лиц. Это негативно повлияло на имидж Украины, как страны-хозяйки финального матча самого престижного европейского футбольного события. Затем был международный скандал, связанный с выводом миллиона долларов США государственных денег в оффшор в Объединенных арабских эмиратах. Громкое оффшорное дело начали расследовать ГСУ Нацполиции Украины, Печерское управление Нацполиции Украины и НАБУ.

Неизвестно, повлияло ли на скорость расследования то, что с 2016 года легендарный Андрей Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу. Возможно, это назначение было не только шагом к победе национальной сборной, но и попыткой некоторых деятелей спрятаться в тени звезды.

По мнению экспертов, причиной отсутствия результатов по громким коррупционным делам является и низкая эффективность, в том числе, новых антикоррупционных органов, созданных в ходе реформ по западному образцу.

"Ключевая проблема в том, что созданные НАПК, НАБУ, САП и ВАКС работают только на бумаге, – говорит "Комментарии" политический обозреватель Руслян Бизяев. – До этого времени все громкие дела спускались на тормозах. Для меня будет показателем дело Микитася. Это сейчас самое громкое дело. Если что-то сдвинется, значит процесс пошел. Если нет – все осталось по-прежнему".

Коррупция в УАФ – это сращивание власти, криминала, спорта и церкви

Чтобы осмотреть весь коррупционный айсберг, а не только его верхушку, нужно вспомнить, что Андрей Павелко – зять влиятельного днепровского бизнесмена, экс-нардепа Леонида Сергиенко. Некоторые считают, что Павелко, Сергиенко и их партнеры – это одна из серьезных украинских финансово-промышленных групп.

Итак, сын Андрея Павелко Никита женился на дочери авторитетного днепровского бизнесмена Александра Петровского (Нареклешвили) Богдане. Свадьбу гуляли в Гофсбургском императорском дворце Вены.

Интересно, что в СМИ товарищем Петровского называют криминального авторитета Сергея Олейника "Умку", которого задерживали и обвиняли по ст. 255-1 УК Украины – распространение преступного воздействия. Другими друзьями Петровского называли Геннадия Корбана и Игоря Коломойского, которых Владимир Зеленский лишил гражданства.

Кроме того, когда президент Украины Петр Порошенко летал в Стамбул получать томос для украинской церкви, рядом с ним был Александр Петровский. Также вызвало скандал фото, на котором Павелко и Петровский держат Кубок европейских чемпионов УЕФА.

Еще до этого, на 5-м канале, который связывают с Петром Порошенко, в свое время показывали фильм о том, как Петровский внес героический вклад в оборону Днепра от так называемой "русской весны".

На этом фоне очень необычно выглядит, что товарищ Петровского, тесть Павелка, Леонид Сергиенко в 2014 году лично обратился к т.н. "власти" Крыма с просьбой отменить ему запрет на посещение оккупированного полуострова, которое было согласовано.

Дело в том, что у Сергиенко есть в Крыму недвижимость, которую местные называют "Дворец Сергиенко", по Шоссе Туристов около Массандры на Южном побережье Крыма. А также земельные участки, принадлежавшие институту вина и виноградарства "Магарач", но переданные через различные схемы частным лицам.









Еще более интересно, в Ялте рассказывают о том, что в 2017 году у Сергиенко пытались отжать его имение и земельные участки т. н. "русские прокурорские". Рассказывали, что якобы за решением вопроса Сергиенко обратился к местному "авторитетному" бизнесмену, финансисту т. н. русской весны в Ялте Анатолию Мотлохову.

Вероятно, Мотлохов не смог "решить вопрос", поэтому местные СМИ в 2018 году писали, что у Сергиенко как минимум 13 земельных участков "отжали". В Крыму обсуждают, что в 2021 году Мотлохов, активно способствовавший российской оккупации полуострова, сбежал из Ялты в США. Тем не менее, точно неизвестно, кто ему помог.

Современная борьба с коррупцией в УАФ (ФФУ)

Эта удивительная история ожила только в октябре 2022 года, когда сотрудники Нацполиции Украины провели обыски у Андрея Павелко. По делу в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Также расследуется дело по растрате призовых денег сборной Украины на элитные продукты питания. Выяснилось, что еду покупали контейнерами. А еще лампочки на 900 тысяч евро. При этом есть версия, что это были фиктивные закупки в несколько миллионов евро. Сотрудник ФФУ в 1996-2018 годах Александр Бандурко рассказывает, что коррупция в ФФУ была и в более мелких вопросах.

"Это был ужас, – говорит Александр Бандурко. – Сам президент ничего не подписывал, передавал это другим. К примеру, 50 тысяч долларов на транспортные расходы, сборы в Германии. Я посмотрел на это, подписал раз. Дает вторично подписать на 50 тысяч. Я спрашиваю: а что за транспортные расходы и сборы в Германии, когда январь и там сейчас нет ни одной команды? Затем третье письмо, уже 80 тысяч долларов на транспортные расходы. После этого я отказался подписывать такие платежки".

За отказ для Бандурки создали условия, в которых невозможно работать, и он в 2018 году ушел из ФФУ. С тех пор полномочия подписывать платежки в ФФУ передали Юрию Записоцкому. Его недавно задержали при попытке бежать из страны, а 2 ноября 2022 года у функционера изъяли паспорт и обязали сообщать суд об изменении города проживания.

Одновременно громкое дело перешло и в войну в информационном пространстве. Одно из ведущих медиа опубликовало статью, что якобы кампанию против Павелко заказали братья Суркисы.

Сейчас также создается впечатление, что правоохранители всерьез занялись главными героями этой истории: на Днепропетровщине задержан 49-летний Сергей Самойленко, известный как "Сом". Он считается правой рукой авторитетного руководителя региональной федерации дзюдо Михаила Кошляка, который, в свою очередь, приближен к Геннадию Корбану и Александру Петровскому.

То есть, пока ВСУ дает отпор врагу на фронте, в Украине идет еще одна война. Между разными финансово-промышленными группами. А спорт и футбол являются ширмами и источниками получения влиятельных связей и непрозрачных прибылей.

"Самая главная проблема – отсутствие политической элиты, – говорит "Комментарии" политолог Виталий Бала. – У нас нет процесса, когда человек проходит какой-то путь, чтобы занять ведущее место в политике. Сейчас у нас во власти люди, не умеющие заниматься политикой. По форме они политики, но содержания там нет. Настоящая политическая элита ставит интересы страны выше своих, у нас наоборот. На мой взгляд, нужно уменьшить льготы и привилегии, которые получают люди при попадании во власть. Чтобы во власть не шли решать собственные бизнес-вопросы. Сейчас ситуация немного изменилась: большой бизнес сам не идет уже во власть, посылает представителей в депутаты. Подобные нашим коррупционные скандалы есть и в условно цивилизованном мире. Но там работает правоохранительная система. Там не важно, ты — друг президента или какой-нибудь звезды. Все равно будешь отвечать по закону".

По мнению эксперта, разорвать эту цепь поможет реформа правоохранительной и судебной систем.

"У нас нет времени ждать, когда появится настоящая политическая элита, – продолжает Виталий Бала. – Пока идет этот процесс, нужно параллельно внедрять реформы. Хочу отметить, когда у САП появился Клименко, хоть какие-то дела пошли. На мой взгляд, в полиции, прокуратуре, антикоррупционной прокуратуре, НАБУ и подобных структурах должны работать только профессионалы, которые никак не связаны ни с одной политической силой. Для конкурсов на занятие руководящих должностей в этих структурах нужно первый пункт прописать так: "не участником никакой политической партии или объединения".

Итак, сейчас во время войны и потрясений, которые испытали большинство украинских элит, наблюдается окно возможностей, чтобы правоохранительные органы и судебная система приобрели субъектность. Стали самостоятельными ветвями власти, балансирами для качественной работы государства и поддержания здоровой повестки дня в Украине.

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