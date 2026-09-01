Автополо: як американці перетворили автомобільні матчі на один із найнебезпечніших видів спорту

Сьогодні автополо звучить майже як жарт: звичайне поло, тільки замість коней — автомобілі. Однак у першій половині XX століття ця ідея справді стала популярною розвагою у США.

Матч з автополо у США, близько 1910–1915 років. Фото: Бібліотека Конгресу США / Wikimedia Commons

Автополо з'явилося у 1910-х роках. Гравці керували автомобілями на полі та водночас намагалися забити м'яч у ворота довгими ключками. Машини при цьому ставали частиною гри: учасники стикалися, різко змінювали напрямок і намагалися перехопити м'яч просто на ходу.

Особливо популярним автополо стало в невеликих американських містах і на ярмарках. Для глядачів це було не просто змагання, а справжнє шоу. Автомобілі стикалися, перекидалися та зазнавали серйозних пошкоджень, а гравці ризикували отримати травми.

Головною проблемою залишалася безпека. На ранніх матчах учасники не мали звичних сучасних засобів захисту, а автомобілі не були обладнані спеціальними системами безпеки. Тому навіть звичайне зіткнення могло мати серйозні наслідки.

Попри ризик, глядачів приваблювала саме видовищність. Автомобіль одночасно перетворювався на транспорт, спортивний інвентар і частину тактики команди.

Згодом інтерес до автополо почав згасати. Розвиток автомобільної промисловості та поява більш організованих видів автоспорту зробили такі матчі менш привабливими. Додатковою проблемою залишалися травми та постійні пошкодження машин.

Зрештою автополо залишилося незвичайною сторінкою американської спортивної історії. Сьогодні його сприймають як курйоз епохи, коли автомобілі лише ставали масовими, а їхні можливості намагалися використовувати навіть у найнесподіваніших розвагах.

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