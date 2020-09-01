Умер известный хоккейный тренер

Известный хоккейный тренер Милош Ржига скончался на 62-м году жизни в больнице в Праге. Об этом сообщает портал Sport.cz.

"Это неописуемый шок для всех родных и близких. Мы не думали, что столь великий человек покинет нас так рано", - сказал сын Ржиги.

18 августа бывшего главного тренера сборной Чехии госпитализировали в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге — крупнейшую чешскую больницу - в критическом состоянии.

За свою карьеру игрока Милош Ржига стал чемпионом Чехословакии в сезоне 1981 года в составе "Витковице". В качестве тренера работал с многими местными клубами и долгое время тренировал в Континентальной хоккейной лиге такие клубы как "Атлант", СКА, "Авангард", "Спартак" и "Слован". Вместе с "Атлантом" стал серебряным призером чемпионата КХЛ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что умерла первая олимпийская чемпионка из Украины. Нина Бочарова. Она стала известной на весь спортивный мир, когда во время летней Олимпиады 1952 года, которая состоялась в Хельсинки, выиграла четыре награды: две золотые и две серебряные медали.





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