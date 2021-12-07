Украинцы впервые завоевали бронзовые медали этапа Кубка мира: что об этом известно

Сборная фристайлистов из Украины заняла почетное третье место на этапе Кубка мира. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства молодежи и спорта в Telegram.



Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

Соревнования смешанных команд по фристайлу продолжаются в Финляндии, в городе Рука. Трое украинцев в командных соревнованиях завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира. Такую победу в соревнованиях по лыжным видам спорта украинская команда одержала впервые в истории.



Известно кто был в этой команде. В ее состав вошли: Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Абраменко, они показали хорошие результаты в лыжной акробатике.

Трое из украинских фристайлистов вошли в ТОП-15 Кубка мира. Это 17-летний Максим Кузнецов из Ровенской области, занявший девятую позицию. Николай Пуздерко из Николаевской области занял 11-е место, Александр Абраменко из Харьковской области оказался на 13-м месте.



Сообщается, что фристайл впервые будет представлен на зимних Олимпийских играх в Пекине. Фристайл – это вид лыжного спорта, входящего в перечень олимпийских зимних видов спорта. Фристайл включает в себя множество разнообразных дисциплин, где лыжники выполняют различные трюки во время прохождения определенной дистанции.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская каратистка попала в топ-10 мирового рейтинга. Серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга заняла первое место в обновленном рейтинге топ-10 лучших каратистов в весовой категории до 55 килограммов. В других весовых категориях в мировой рейтинг лучших попали и другие украинские каратисты: мужчины и женщины.

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