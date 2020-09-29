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"Тампа" - обладатель Кубка Стэнли

В шестом матче финала "Тампа-Бэй" стала победителем самого престижного хоккейного турнира в мире

29 сентября 2020, 10:49
Автор:

Владимир Лавский

"Тампа-Бэй" обыграла "Даллас" в шестом матче финала Кубка Стэнли со счетом 2:0. "Лайтнинг" одержали победу в серии 4-2 и выиграли главный трофей лиги.

"Тампа" - обладатель Кубка Стэнли

Точными бросками отметились Блэйк Коулман и Брэйден Поинт в большинстве. До этого подопечные подопечные Джона Купера всего лишь дважды в истории становились обладателями самого престижного трофея в клубном хоккее (в 2004 и 2015 годах). 

Тренер триумфаторов стал восьмым тренером в истории, который сумел выиграть и Кубок АХЛ, и Кубок НХЛ. Купер в 2012 году взял Кубок Колдера с "Норфолк Эдмиралз" и стал восьмым тренером, кому покорились и АХЛ, и НХЛ.

Помимо Купера, это смогли сделать Фред Шеро, Эл Макнил, Майк Кинэн, Джон Торторелла, Боб Хартли, Питер Лавиолетт и Барри Тротц.

Как ранее сообщали "Комментарии", НХЛ из-за пандемии COVID-19 вынуждена была досрочно завершить регулярный чемпионат. 

Из-за карантина борьбу в плей-офф за Кубок Стэнли впервые в истории вели сразу 24 команды, а не 16, как это принято. Все команды собрались в трех городах и до конца серии играли именно там, находясь в полной изоляции. 



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