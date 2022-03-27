Спортивные победы украинцев: какие награды выиграли

Украинцы продолжают одерживать победы на спортивном фронте и прославлять наше государство. За последнюю неделю нашим спортсменам удалось получить немало наград. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Украинские фрийсталисты, фото Министерства молодежи и спорта

Украинка Валентина Верецкая из Николаева выиграла Иерусалимский марафон. Спортсменка была вынуждена уехать в Польшу, однако там продолжила свою спортивную карьеру. Украинка одерживает победы на марафонах не в первый раз. В прошлом году она финишировала первой на марафоне в Албании, в 2019 году – третьей на марафоне в Германии.



На днях проходил чемпионат Европы по пулевой стрельбе. В соревнованиях тоже приняли участие украинские спортсмены. Прекрасный результат показала спортсменка Елена Костевич. Украинцы удалось обойти всех соперниц и занять первое призовое место. Таким образом, есть еще одно "золото" в корзине побед украинцев на спортивной арене.

В Италии, в Кьеза-ин-Вальмаленко, продолжаются соревнования по зимним видам спорта – финальный Кубок Европы в 2022 году. Украинские фристайлисты показали свое мастерство в исполнении профессиональных элементов и заняли призовые места. Кубок Европы выиграли Дмитрий Котовский и Владимир Кушнир, одержав "золото". 20-летний Дмитрий Котовский, выполняя упражнения по лыжной акробатике, набрал в итоге 105:30 баллов.

Второе место заняли Максим Кузнецов (по общему зачету Кубков Европы сезона 2021-2022) и Оксана Яцук. "Бронзу" завоевала Ангелина Брыкина (по общему зачету Кубков Европы сезона 2021-2022). Украинская команда заняла первое место в общем зачете Кубков Европы в сезоне 2021-2022.



В десятку лучших трамплинистов Европы вошла украинская спортсменка Татьяна Пилипчук, выполняя прыжки с трамплина HS 100 на XV Зимнем Европейском Олимпийском фестивале. Соревнования проходили в Финляндии. Прекрасный результат на фестивале показал и Кирилл Марсак. Спортсмен выполнял короткую программу в мужском одиночном катании и занял 10-е место с 50,89 балла. Таким образом, украинец вошел в топ-10 лучших фигуристов в Европе.



Кроме этого, в десятку лучших спортсменов вошли соревновавшиеся и в других видах спорта украинцы. 5 место в лыжных гонках на 7.5 км классическим стилем занял Александр Лисогор. 8 место в шорт-треке на дистанцию в 500 м заняла Елизавета Сидерко. 9 место в шорт-треке на дистанции 500 метров заняла Ксения Адаменко, а на дистанции 1000 метров в шорт-треке 9 место завоевал Даниил Бергин.

Как сообщал портал, украинские спортсмены продают свои награды, чтобы помочь армии.

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