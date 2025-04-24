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РФ угрожает легендарному хоккеисту убийством из-за его позиции в отношении Украины

Гашек сообщил, что россияне рекомендовали ему не ходить по улицам и не пить пиво в сомнительных местах

сегодня, 11:22
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Ткачик Олеся

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что получил угрозы от бывшего президента России Дмитрия Медведева из-за своей публичной критики войны против Украины. Известный своими принципиальными высказываниями в поддержку Украины, Гашек еще с начала полномасштабного вторжения последовательно осуждает действия Кремля.

РФ угрожает легендарному хоккеисту убийством из-за его позиции в отношении Украины

Доминик Гашек

Угрозы прозвучали в комментариях, предоставленных Медведевым из-за своего помощника российскому госагентству ТАСС. Бывший президент России назвал Гашека "русофобом" и намекнул на возможную опасность для его жизни, посоветовав ему быть осторожным на улице и не пить пиво в сомнительных местах.

В ответ 60-летний Гашек опубликовал пост на платформе X (бывший Twitter), в котором сообщил, что обратился с официальными письмами к президенту Международного олимпийского комитета и президенту Международной федерации хоккея. В этих обращениях он сообщил об угрозах со стороны Медведева, а также призвал спортивные организации не разрешать соревнованиям становиться инструментом пропаганды войны.

"Я считаю эти письма чрезвычайно важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего международного спортивного сообщества. Опубликую их в ближайшие дни", – написал Гашек.

Премьер-министр Чехии Петер Фиала уже отреагировал, назвав угрозы "неприемлемыми, но не странными".

Гашека считают одним из лучших вратарей в истории хоккея: шестикратный обладатель Трофея Везины и единственный голкипер, дважды выигрывавший приз самому ценному игроку НХЛ — Трофей Гарта. На международном уровне он завоевал золото для Чехии на Олимпиаде 1998 года в Нагано, где его команда победила Россию со счетом 1:0 в финале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ устроила террор Киеву, заставляя Украину к капитуляции.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/nhl/article-14641037/russia-ukraine-dominik-hasek-vladimir-putin-dmitry-medvedev-threats.html
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