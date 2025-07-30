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Погибла звезда биатлона Лаура Дальмайер: ее накрыло камнепадом в Пакистане

28 июля Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Во время восхождения спортсменка попала под камнепад.

30 июля 2025, 16:23
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Slava Kot

Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на одну из гор Пакистана. Бывшей биатлонистке было всего 31 год.

Погибла звезда биатлона Лаура Дальмайер: ее накрыло камнепадом в Пакистане

Лаура Дальмайер. Фото из открытых источнико

Менеджмент Лауры Дальмайер подтвердил ее гибель в комментарии немецкому информационному агентству dpa. По предварительным данным, инцидент произошел 28 июля во время экспедиции на Лайла Пик высотой более 6000 метров. Это одна из вершин в горном массиве Каракорум на севере Пакистана. Во время восхождения спортсменка попала под камнепад и была усыпана обломками породы.

Из-за инцидента была объявлена спасательная операция, однако спасатели не могли добраться до Лауры. Из-за сумерек и сложного рельефа местности поисковые работы были приостановлены в тот же день. 29 июля с помощью вертолета была проведена аэроразведка. По ее результатам и по описанию травм от напарницы Лауры считается, что Дальмайер погибла.

Известно, что тело Дальмайер не будут забирать с горы. Менеджмент спортсменки указал, что это было ее желание.

"Она в письменном виде завещала, чтобы в такой ситуации никто не рисковал собственной жизнью для ее спасения. В таком случае она желала оставить тело в горах. Это отвечает и пожеланиям ее близких, которые также прямо просят уважать последнюю волю Лауры", — говорится в заявлении представителей Дальмайер.

Кто такая Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер – легенда немецкого и мирового биатлона. За свою карьеру она стала двукратной олимпийской чемпионкой в 2018 году, выиграв спринт и гонку преследования. В общей сложности на ее счету три олимпийские медали.

В рамках Кубка мира Дальмайер провела 152 гонки, одержав 35 побед. В сезоне 2016/17 она стала абсолютной победительницей общего зачета, получив Большой хрустальный глобус. Также она семь раз становилась чемпионкой мира.

На пике карьеры в 2019 году Дальмайер неожиданно объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 25 лет. Спортсменка причиной такого решения назвала утрату внутренней мотивации. После завершения карьеры она активно путешествовала, занималась природоохранной деятельностью и горными экспедициями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как олимпийский призер погиб от удара молнии во время отпуска.

Также "Комментарии" писали, что трое туристов скончались в горах Австрии.



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