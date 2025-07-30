Погибла звезда биатлона Лаура Дальмайер: ее накрыло камнепадом в Пакистане

Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на одну из гор Пакистана. Бывшей биатлонистке было всего 31 год.

Лаура Дальмайер. Фото из открытых источнико

Менеджмент Лауры Дальмайер подтвердил ее гибель в комментарии немецкому информационному агентству dpa. По предварительным данным, инцидент произошел 28 июля во время экспедиции на Лайла Пик высотой более 6000 метров. Это одна из вершин в горном массиве Каракорум на севере Пакистана. Во время восхождения спортсменка попала под камнепад и была усыпана обломками породы.

Из-за инцидента была объявлена спасательная операция, однако спасатели не могли добраться до Лауры. Из-за сумерек и сложного рельефа местности поисковые работы были приостановлены в тот же день. 29 июля с помощью вертолета была проведена аэроразведка. По ее результатам и по описанию травм от напарницы Лауры считается, что Дальмайер погибла.

Известно, что тело Дальмайер не будут забирать с горы. Менеджмент спортсменки указал, что это было ее желание.

"Она в письменном виде завещала, чтобы в такой ситуации никто не рисковал собственной жизнью для ее спасения. В таком случае она желала оставить тело в горах. Это отвечает и пожеланиям ее близких, которые также прямо просят уважать последнюю волю Лауры", — говорится в заявлении представителей Дальмайер.

Кто такая Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер – легенда немецкого и мирового биатлона. За свою карьеру она стала двукратной олимпийской чемпионкой в 2018 году, выиграв спринт и гонку преследования. В общей сложности на ее счету три олимпийские медали.

В рамках Кубка мира Дальмайер провела 152 гонки, одержав 35 побед. В сезоне 2016/17 она стала абсолютной победительницей общего зачета, получив Большой хрустальный глобус. Также она семь раз становилась чемпионкой мира.

На пике карьеры в 2019 году Дальмайер неожиданно объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 25 лет. Спортсменка причиной такого решения назвала утрату внутренней мотивации. После завершения карьеры она активно путешествовала, занималась природоохранной деятельностью и горными экспедициями.

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