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Несмотря на санкции, Россия может вернуться на Кубок мира по хоккею: как это возможно

НХЛ может "открыть двери" РФ на Кубок мира

сегодня, 01:31
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Амбарцумян Анна

Несмотря на продолжающиеся санкции и политическую изоляцию, не позволяющие России участвовать в международных спортивных соревнованиях, существует реальная возможность, что сборная России вернется на Кубок мира по хоккею в 2028 году. Это станет возможным благодаря инициативе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принявшей решение организовать этот престижный турнир без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Такой ход открывает новые экономические перспективы Лиги и позволяет обходить санкции, ограничивающие спортивное сотрудничество между Россией и другими странами. Хотя участие России еще не подтверждено, ее присутствие рассматривается как стратегическое решение Лиги.

Несмотря на санкции, Россия может вернуться на Кубок мира по хоккею: как это возможно

Хоккеист. Фото: freepik

Согласно информации, обнародованной российскими пропагандистами "Матч ТВ", участие России в Кубке мира 2028 станет возможностью для НХЛ заработать значительные средства. Причина этого — отсутствие необходимости делиться прибылью с международной хоккейной федерацией, что обычно обязательно при проведении турниров под ее эгидой. Более того, НХЛ будет иметь возможность формировать турнир по своим собственным правилам, включая любые команды, отвечающие требованиям Лиги.

Заместитель комиссионера НХЛ, Билл Дэйли, подтвердил, что Кубок мира 2028 пройдет без участия IIHF, что подтверждает серьезность намерений Лиги. В случае реализации этого плана, Кубок мира по хоккею станет регулярным турниром, который будет проводиться каждые четыре года. Участие в нем примут команды США, Канады, Швеции, Финляндии, Чехии, а также России. Кроме того, рассматривается возможность выступления сборной молодых звезд Северной Америки, а еще один участник будет избран позже.

Идея допуска России к турниру, несмотря на отсутствие в официальных соревнованиях, вызвана не политическими, а экономическими соображениями. Российский рынок и потенциальная популярность среди зрителей могут стать выгодными для НХЛ, стремящейся максимизировать доходы от проведения таких масштабных соревнований. Это также подтверждают финансовые результаты предыдущего Кубка мира, который в 2016 году принес Лиге около 30 миллионов долларов. Эти средства были распределены между владельцами клубов и профсоюзом хоккеистов.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/rosiya-znajshla-sposib-obijti-vsi-sanktsii-ta-potrapiti-na-kubok-svitu-z-hokeyu.htm
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