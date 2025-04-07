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Любимый хоккеист Кремля стал национальным героем в США (ВИДЕО)

Александр Овечкин вошел в историю НХЛ

сегодня, 00:20
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Лиля Воробьева








  6 апреля российский хоккеист клуба "Вашингтон" Александр Овечкин установил новый исторический рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив 895-ю шайбу в регулярных матчах чемпионата. Таким образом он превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Грецки. Несмотря на активную поддержку президента РФ Владимира Путина, в США спортсмен считается настоящим героем.

Любимый хоккеист Кремля стал национальным героем в США (ВИДЕО)

Александр Овечкин (фото из открытых источников)

Юбилейную шайбу Овечкин забросил в матче против "Айлендерса". Во втором периоде "Вашингтон" реализовал большинство, а сам форвард стал завершающим элементом атаки. После этого события матч был временно приостановлен – НХЛ устроила специальную церемонию в честь хоккеиста. Во время выступления Овечкин поблагодарил болельщиков, в том числе русских, а фанаты в зале встретили его овациями.

НХЛ обновила логотипы в соцсетях в честь Александра Овечкина.

Любимый хоккеист Кремля стал национальным героем в США (ВИДЕО) - фото 2

В Кремле тоже не скрывают своей радости.

Захарова назвала красивым рекорд Александра Овечкина.

Даже Медведев поздравил Овечкина с рекордом.

"895! Отличная работа, Ови!" – написал он в соцсети X.

Никто в ближайшие 100 лет не приблизится к рекорду Овечкина в НХЛ, заявил ТАСС Вячеслав Фетисов.

Стоит отметить, что Александр Овечкин неоднократно публично демонстрировал свою лояльность Кремлю. Он основатель инициативы Putin Team и открыто поддерживает президента России. В частности, известно, что Владимир Путин лично сделал подарок Овечкину на его свадьбу. После полномасштабного вторжения России в Украину НХЛ подверглась критике за отсутствие публичной реакции на тесные связи хоккеиста с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы оксер-депутат из РФ придумал, как отомстить Чехии за поддержку Украины . Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев призвал к запрету чешского пива в России. В своем Telegram-канале Валуев выразил возмущение тем, что Чехия, по его словам, помогает Украине в войне, в частности, снабжая оружием, которое используют для обстрелов российских городов, таких как Белгород. Депутат считает, что покупка чешского пива противоречит интересам России, поскольку это поддерживает бюджет Чехии, помогающей Вооруженным силам Украины.



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