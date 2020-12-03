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Главная Новости Спорт зимние виды спорта Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото
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Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото

Очаровательная блондинка входила в число самых перспективных спортсменок в стране

сегодня, 01:40
Автор:

Ольга Чародий

Раньше хоккей ассоциировался с мужским видом спорта, но сейчас все изменилось. Одна из самых  перспективных спортсменок Канады  бросила хоккей ради модельной  карьеры.

Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото

Фото из открытых источников

Микайла Демайтер – очень красивая канадская хоккеистка. Она была вратарем команды "Bluewater Hawks", но после  того как  ее  заметили в модельном агентстве,  она сказала "да" и ушла  покорять  олимп модели.

"Дорогой хоккей, пора прощаться. Пора перевернуть страницу и перейти к следующей главе моей жизни, впервые ты не будешь моим занятием номер один", – написала Микайла, объявляя свое решение.


Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото - фото 2

Девушка сменила неуклюжий вратарский костюм на крохотные купальники, и такая смена имиджа явно пошла ей на пользу. 

Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото - фото 3


Окончательно порвать со спортом девушке пришлось из-за многочисленных  контрактов: канадская хоккеистка все  чаще появляется  на обложках  глянцевых  журналах, а ее страничка в  Instagram растет с неимоверной скоростью.

Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото - фото 4


 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в первый день зимы 2020 года возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) сделала  для своих поклонников подарок -  девушка снялась в фотосессии в стиле ню. На странице в своем Instagram, девушка опубликовала фотографии, которые сделала вместе со своей подругой Лив Боэри. Их  тела покрыты красивыми рисунками, автором которых выступила канадская певица.



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Источник: https://www.instagram.com/mikaylademaiter/?utm_source=ig_embed
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