Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото

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Ольга Чародий
Раньше хоккей ассоциировался с мужским видом спорта, но сейчас
все изменилось. Одна из самых
перспективных спортсменок Канады
бросила хоккей ради модельной
карьеры. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Микайла Демайтер – очень красивая канадская хоккеистка. Она была вратарем команды "Bluewater Hawks", но после того как ее заметили в модельном агентстве, она сказала "да" и ушла покорять олимп модели.
Девушка сменила неуклюжий вратарский костюм на крохотные купальники, и такая смена имиджа явно пошла ей на пользу.
Окончательно порвать со спортом девушке пришлось из-за многочисленных контрактов: канадская хоккеистка все чаще появляется на обложках глянцевых журналах, а ее страничка в Instagram растет с неимоверной скоростью.
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