Известная канадская хоккеистка ушла в модели: горячие фото

Раньше хоккей ассоциировался с мужским видом спорта, но сейчас все изменилось. Одна из самых перспективных спортсменок Канады бросила хоккей ради модельной карьеры. Фото из открытых источников

Микайла Демайтер – очень красивая канадская хоккеистка. Она была вратарем команды "Bluewater Hawks", но после того как ее заметили в модельном агентстве, она сказала "да" и ушла покорять олимп модели.

"Дорогой хоккей, пора прощаться. Пора перевернуть страницу и перейти к следующей главе моей жизни, впервые ты не будешь моим занятием номер один", – написала Микайла, объявляя свое решение.









Девушка сменила неуклюжий вратарский костюм на крохотные купальники, и такая смена имиджа явно пошла ей на пользу.







Окончательно порвать со спортом девушке пришлось из-за многочисленных контрактов: канадская хоккеистка все чаще появляется на обложках глянцевых журналах, а ее страничка в Instagram растет с неимоверной скоростью.









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