Историческая победа на счету у украинских хоккеистов: что известно

Мужская сборная Украины по хоккею впервые за последние 12 лет победила соперников в рамках подготовки к чемпионату мира этого вида спорта в Дивизионе 1B. Такое достижение имеет историческое значение для украинского хоккея. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

Украинцы забили 11 шайб у врата сборной Хорватии. Вратари Писаренко и Дяченко не пропустили ни одной в свои. Встретились соперники на ледовой арене "Вашаш" в Будапеште 19 апреля. Наша сборная забила две шайбы в первом периоде, одну – во втором и восемь – в последнем.

Шайбы забивали: 1:0 — Литвинов (Морозов, Толстушко), 08:45. 2:0 — Фадеев (М. Симчук, Коренкчук, — более.), 19:07. 3:0 – Михнов (Андрущенко, Мазур), 25:14. 4:0 – Пересунько (более), 40:05. 5:0 — Коренчук (Толстушко, Сеть), 44:18. 6:0 – Морозов (Ворона), 45:17. 7:0 – Пересунько (Мазур, Благой), 48:32. 8:0 – Благой (Ворона), 52:55. 9:0 — Пересунько (Андрейков), 53:40. 10:0 – Коренчук (Гребеник), 53:54. 11:0 – Андрущенко (Ворона, Андрейков, – более.). Продолжительность игры – 57:04.

"Это первая победа для сборной под руководством Вадима Шахрайчука из 11-ти проведенных поединков. Наконец-то наша команда смогла материализовать то игровое преимущество, которое имела в большинстве предыдущих матчей, в результат", — говорится в сообщении Федерации хоккея.

20 апреля Украина снова сыграет с Хорватией второй матч. Этот поединок будет предпоследним в преддверии чемпионата мира в дивизионе 1В, который 25 апреля стартует в Польше. На чемпионате наша команда выйдет на лед со сборными Польши, Японии, Эстонии, Сербии.

В последний раз украинцы одерживали такую блестящую победу в 2010 году – тогда в матче чемпионата мира со сборной Сербии. Украина обыграла соперников со счётом 15:2.

Как сообщал портал, украинцы одержали блестящие победы на Играх непокоренных.



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