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"Я не буду врать": россиянка сделала заявление, когда получила новое гражданство

Россиянка Дарья Касаткина получила гражданство Австралии.

сегодня, 16:10
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Автор:
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Slava Kot

Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые выступит на корте в качестве представительницы Австралии. На этой неделе она дебютирует под новым флагом на турнире WTA в Чарльстоне. Спортсменка призналась, что рада начать новый этап в своей жизни, как гражданка Австралии.

"Я не буду врать": россиянка сделала заявление, когда получила новое гражданство

Российская теннисистка Дарья Касаткина. Фото из открытых источников

Касаткина родилась в российском городе Тольятти, но покинула страну более двух лет назад. Причиной стали ее открытая позиция по поводу войны России против Украины, а также ее личная жизнь. Летом 2022 года она публично рассказала о своей сексуальной ориентации.

"Учитывая все, что происходило в России, у меня не было особого выбора. Как открытая лесбиянка, если я хочу быть собой, я должна была пойти на этот шаг, и я это сделала", – сказала Касаткина.

Касаткина вместе со своей девушкой российско-эстонской фигуристкой Наталией Забияко живет в Дубае и тренируется в Испании. Однако теперь, получив постоянное жительство в Австралии, она планирует поселиться в Мельбурне.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Касаткина, как и все российские и белорусские теннисисты, лишилась права выступать под национальным флагом. С того времени она играла как нейтральная спортсменка. Теперь, когда она официально стала австралийкой, перед ней открываются новые возможности.

"Я испытываю много эмоций. Это совсем другое ощущение, не буду врать. Но я очень рада начать новую главу своей жизни, представляя Австралию на большой сцене", – сказала Касаткина и выразила благодарность семье, тренерам и всем, кто ее поддерживал на протяжении всего теннисного пути.

Дарья Касаткина – одна из лучших российских теннисисток современности. Сейчас она занимает 12-е место в мировом рейтинге WTA, а ее наивысшим достижением была 8-я позиция в 2022 году. Благодаря высокому рейтингу Касаткина сразу стала первой ракеткой Австралии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в России отреагировали на решение Касаткиной сменить гражданство.

Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.



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Источник: https://www.smh.com.au/sport/tennis/being-openly-gay-i-had-to-make-this-step-kasatkina-opens-up-on-switch-to-australia-20250401-p5loaf.html
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