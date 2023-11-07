"Вы агент Кремля уж точно": Александр Усик ответил стихотворением Ирине Фарион (видео)



















Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик ответил Ирине Фарион. Напомним, что она в грубой манере раскритиковала русскоязычных украинских военных, в том числе бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, передают "Комментарии".

Усик в вышиванке. Фото с открытых источников

Александр Усик ответил на заявления Ирины Фарион о русскоязычных украинских военных стихах на русском языке. Он назвал ее агентом Кремля.







Фарион свой рот открыла, и полезло из рта, мусор видит эта дива, поливает не щадя. “Если бы я была у власти, всех бы научила я, как вести себя, как думать, как вам жить", – сказала бы я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС (здесь не складно, извиняюсь), а сейчас кричите громко, что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви





Заявление Фарион





Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны и вы так очень умны? Что вам мешает выполнять статью 29 закона о Вооруженных Силах Украины? Вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда, – сказала Фарион.





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Также "Комментарии" писали, что по информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.





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